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Гройсман отметил дискриминацию оплаты труда женщин

Работники легкой индустрии
14:19 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: ukrafoto.com

Новости Бизнеса: Зарплата работников легкой индустрии на 30% ниже средней зарплаты в других отраслях промышленности.

Работники легкой индустрии получают зарплату на 30% ниже, чем работники других видов промышленности.

Об этом сообщил премьер-министр Владимир Гройсман в ходе совещания с директорами предприятий легкой промышленности.

"В легкой промышленности работает 80 тысяч человек. Средняя зарплата работников легкой индустрии составляет 70% зарплаты по промышленности, то есть на 30% ниже", - сказал премьер.

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Он отметил, что основную массу сотрудников легкой промышленности составляют женщины.

"Много ручного труда, это говорит о том, что у нас женщины дискриминированы по оплате труда. Я думаю, что надо думать над тем, как повысить зарплату в легкой промышленности до конца года на 30%, чтобы убрать эту дискриминацию в оплате труда украинских женщин. Этот вопрос для всех нас, и он может быть решен", - сказал Гройсман.

Он отметил, что те планы, о которых ему сообщили руководители предприятий, говорят о том, что вопрос оплаты труда в приоритете.

Как сообщалось, Кабинет министров Украины в рамках политики роста экономики и социальных стандартов ставит задачу обеспечить в 2018 году увеличение средней заработной платы в Украине до 10 тыс. грн с нынешних 7400 грн.

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Новости Бизнеса, Владимир Гройсман, Легкая индустрия, Легкая промышленность, Оплата труда, Работники легкой индустрии, Украина.
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