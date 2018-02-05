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Минагропрод отмечает прирост экспорта агропродукции в ЕС

Аграрии
14:02 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: ukrafoto.com

Новости Бизнеса: Украина в 2017г увеличила экспорт агропродукции в ЕС на 37,1%.

Экспорт украинской аграрной продукции в европейские страны за январь-декабрь 2017 года составил $5,8 млрд и увеличился на 37,1% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года, сообщило Министерство аграрной политики и продовольствия.

Согласно сообщению на сайте, главными украинскими продуктами, которые поставлялись на рынок ЕС в 2017 году, стали зерновые злаки - $1,7 млрд, масло - $1,4 млрд, семена масличных культур - $1,1 млрд.

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В Минагропроде отмечают, что рост украинского экспорта за 2017 год в страны ЕС также обусловлен увеличением поставок нишевых переработанных и готовых пищевых продуктов.

В частности, экспорт мяса птицы вырос в прошлом году по сравнению с 2016 годом на $64,9 млн – до $133,7 млн, продуктов из муки и крупы - на $32,4 млн, до $96,1 млн, соков - на $28,3 млн, до $70,7 млн, меда - на $25,5 млн, до $98,8 млн, кондитерских изделий - на $15,4 млн, до $38,2 млн.

Топ-5 торговых партнеров Украины в ЕС возглавляют Нидерланды с долей 18%, Испания - 14,3%, Польша - 13,2%, Италия - 12% и Германия - 10,5%.

"За прошлый год мы также импортировали европейских агротоваров на 17,2% больше, чем в 2016 году. В целом импорт составил $2,3 млрд. Основными товарами нашего импорта были табак и изделия из него, шоколад и продукты из какао-бобов, корма для животных, алкогольная продукция и различные другие пищевые товары", - цитируется в сообщении заместитель министра аграрной политики и продовольствия по вопросам европейской интеграции Ольга Трофимцева.

Как сообщалось со ссылкой на данные Минагропрода, экспорт украинской аграрной продукции за 2017 год увеличился на 16,3%, до $17,9 млрд.

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Новости Бизнеса, Аграрии, ЕС, Минагропрод, Украина, Экспорт агропродукции, Экспорт в ЕС.
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