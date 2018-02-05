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Нацбанк может снова повысить учетную ставку

Все зависит от инфляции
14:33 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: ukrafoto.com

Новости Бизнеса: НБУ отмечает высокую вероятность дальнейшего повышения учетной ставки при отсутствии признаков снижения инфляции.

Большинство членов комитета Национального банка Украины по монетарной политике считают высокой вероятность дальнейшего повышения учетной ставки в ближайшей перспективе при отсутствии существенных признаков снижения инфляционного давления.

Об этом говорится в выдержке из протокола последнего заседания комитета о рекомендациях правлению НБУ относительно учетной ставки, публикацию которых регулятор начинает на постоянной основе.

"В ходе обсуждения большинство членов комитета (6 человек) высказали мнение относительно необходимости повышения учетной ставки на 150 базисных пунктов до 16%", - отмечается в документе.

По информации НБУ, досрочное прекращение программы с Международным валютным фондом и более мягкая фискальная политика будут основаниями для дальнейшего ужесточения монетарной политики в Украине, и ее смягчение (снижение учетной ставки) до конца 2018 года маловероятно.

"Члены монетарного комитета согласились, что в текущей ситуации более жесткая монетарная политика будет иметь довольно ограниченное влияние на экономический рост, поскольку он происходит на фоне медленного возобновления кредитования. При этом ключевым сдерживающим фактором для более активного роста кредитования в настоящий момент является низкий уровень защиты прав кредиторов", - говорится в документе.

Как сообщалось, инфляция в Украине в 2017 году - декабрь 2017 года к декабрю 2016 года - ускорилась до 13,7% по сравнению с 12,4% в 2016 году.

Показатель годовой инфляции оказался выше прогнозов Национального банка на уровне 12,2% и целевого ориентира регулятора в размере 6-10%.

Национальный банк Украины с 26 января повысил учетную ставку до 16% годовых, при этом ставка повышена третий раз подряд – после повышения до 14,5% в декабре и до 13,5% - в октябре 2017 года.

Максимальное историческое значение учетной ставки на уровне 30% годовых действовало в Украине с 4 марта до 28 августа 2015 года.

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Новости Бизнеса, Инфляция, Нацбанк, НБУ, учетная ставка.
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