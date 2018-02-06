Гройсман объяснил низкие позиции Украины в мировых экономических рейтингах

Премьер-министр Владимир Гройсман объясняет низкие позиции Украины в экономических рейтингах отсутствием на протяжении десятилетий необходимых изменений и реформ.

Об этом он сказал на совместном брифинге с председателем Верховной Рады Андреем Парубием.

“Есть разнообразные рейтинги, где мы не являемся лидерами, к большому сожалению. О чем это говорит? Это говорит о хроническом отсутствии необходимых изменений и реформ десятилетиями, что привело к тому, что мы, с одной стороны, являемся прекрасной европейской страной с прекрасными возможностями, а с другой стороны – отсутствие необходимых изменений, которые надо было делать много лет назад, привело к тому, что мы имеем сегодня”, – сказал он.

Гройсман уточнил, что считает период с 2004 по 2014 год периодом утраченных возможностей.

Он отметил, что к 2014 году Украина пришла ослабленной в результате неэффективной государственной политики и неправильно определенных приоритетов.

Премьер сказал, что считает низкие экономические рейтинги Украины для себя вызовом и заданием изменить ситуацию, изменить тренд, который сложился в отношении страны на протяжении многих лет.

Он считает совместным заданием власти принятие необходимых решений и их качественную имплементацию для осуществления качественных изменений в стране.

Гройсман выразил уверенность, что Украина сможет в будущем занять достойное место в Европе и в мире.

Украина, поднявшись на 16 позиций, заняла 150-е место из 180 стран в мировом рейтинге экономической свободы, подготовленном The Heritage Foundation.