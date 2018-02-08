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Садовый хочет обсудить вопросы монетизации льгот и субсидий с Гройсманом

Андрей Садовый
01:48 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: ukrafoto.com

Новости Бизнеса: Владимир Гройсман завтра приедет во Львов с рабочей поездкой.

Андрей Садовый считает, что решение о монетизации льгот и субсидий на времени и говорить об этом с Премьер-Министром Украины Владимиром Гройсманом, который сегодня посетит Львов с рабочей поездкой.

Об этом мэр Львова отметил, отвечая на вопрос жительницы Днепра в прямом эфире на странице своей политсилы в Фейсбуке.

"Я вообще считаю, что нужно учитывать все, что можно учитывать. Завтра мы ожидаем приезд во Львов Премьер-Министра господина Гройсмана и этот вопрос будем с ним обсуждать",- сказал Садовый.

С инициативой монетизировать льготы на проезд в общественном транспорте два года назад выступила Львовская облгосадминистрация. Однако тогда до практической реализации не дошло. Сейчас же проблема льготников остро встала в областном центре, где перевозчики отказываются бесплатно перевозить пассажиров, относящихся к льготным категориям.

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Новости Бизнеса, Андрей Садовый, Владимир Гройсман, Львов, Мэр Львова.
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