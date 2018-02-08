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Большая часть импорта угля в Украину идет из России

Уголь
14:29 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: Facebook

Новости Бизнеса: Украина в 2017 году увеличила валютные расходы на импорт каменного угля и антрацита, крупнейшими поставщиками являются Россия, США и Канада.

Украина в январе 2018 года увеличила валютные расходы на импорт каменного угля и антрацита на 64,5% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года – до 281,161 млн долл., сообщает Государственная фискальная служба.

Согласно данным ведомства, крупнейшими поставщиками угля для Украины в январе являлись Россия, США и Канада. Импорт угля из России в денежном выражении составил 170,579 млн долл. (60,67% от расходов на импорт твердого топлива), из США – 91,017 млн долл. (32,37%), из Канады – 13,1 млн долл. (4,66%). На другие страны пришлось 6,465 млн долл. Экспорт каменного угля и антрацита в январе составил почти 7,8 млн долл.

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Украина начала испытывать острый дефицит энергетического угля с лета 2014 года, когда вследствие военных действий на востоке страны полностью потеряла контроль над частью Донбасса, где расположено большинство шахт. После этого страна начала импортировать уголь. Украина в 2017 году увеличила валютные расходы на импорт каменного угля и антрацита в 1,87 раза по сравнению с 2016 годом – до 2,744 млрд долл. с 1,467 млрд долл. В прошлом году две крупнейшие генерирующие компании, которые потребляют энергетический уголь, законтрактовали и наладили поставки антрацита из ЮАР (ДТЭК), а также из США («Центрэнерго»). При этом ДТЭК импортирует из США уголь газовых марок.

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Новости Бизнеса, Антрацит, ГФС, Импорт, Канада, Расходы, Россия, США, Уголь.
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