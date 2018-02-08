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В Госстате рассказали о рационе украинцев

Супермаркет
15:02 Сегодня Телеграф
УНН
Фото: ukrafoto.com

Новости Бизнеса: Государственная служба статистики сообщила, что украинцы едят больше мяса птицы, чем колбасных изделий и покупают в 3 раза реже рыбу и морепродукты.

Мясо птицы составляет основу рациона украинского потребителя. Об этом свидетельствуют данные Госстата.

За девять месяцев 2017 года украинцы приобрели в отечественных торговых сетях 1,4 млн тонн мяса птицы, 889 тыс. тонн колбас и копченого мяса, а также 425 тыс. тонн рыбы и морепродуктов.

Таким образом, за 9 месяцев 2017 года украинцы съели на 63% больше мяса птицы, чем колбас. Рыбу и морепродукты в Украине покупают в 3 раза реже, чем мясо курицы. А разница между потреблением круп и мяса птицы в Украине составляет всего 0,4%.

Специалисты Института аграрной экономики прогнозируют , что и в этом году курятина будет оставаться мясным продуктом №1 в Украине. Повышенный спрос они объясняют ценовой доступностью.

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Если розничная цена мяса птицы (тушки) в декабря 2017 года составляла в среднем 53,91 грн/кг, то свинина с костью (отруба бедра) стоила 93,00 грн/кг, а свинина без кости - 113,46 грн/кг ", - сообщила старший научный сотрудник отдела ценообразования и аграрного рынка Национального научного центра" Институт аграрной экономики "Светлана Пашко.

В среднем говядина и свинина были дороже мясо кур в тушках в 1,7-2,2 раза. Такой ценовой разрыв и обусловил увеличение потребления мяса птицы, подчеркнула она.

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Новости Бизнеса, Госстат, Колбасные изделия, Мясо птицы, Питание украинцев, Украинцы едят меньше рыбы.
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