В Госстате рассказали о рационе украинцев

Мясо птицы составляет основу рациона украинского потребителя. Об этом свидетельствуют данные Госстата.

За девять месяцев 2017 года украинцы приобрели в отечественных торговых сетях 1,4 млн тонн мяса птицы, 889 тыс. тонн колбас и копченого мяса, а также 425 тыс. тонн рыбы и морепродуктов.

Таким образом, за 9 месяцев 2017 года украинцы съели на 63% больше мяса птицы, чем колбас. Рыбу и морепродукты в Украине покупают в 3 раза реже, чем мясо курицы. А разница между потреблением круп и мяса птицы в Украине составляет всего 0,4%.

Специалисты Института аграрной экономики прогнозируют , что и в этом году курятина будет оставаться мясным продуктом №1 в Украине. Повышенный спрос они объясняют ценовой доступностью.

Если розничная цена мяса птицы (тушки) в декабря 2017 года составляла в среднем 53,91 грн/кг, то свинина с костью (отруба бедра) стоила 93,00 грн/кг, а свинина без кости - 113,46 грн/кг ", - сообщила старший научный сотрудник отдела ценообразования и аграрного рынка Национального научного центра" Институт аграрной экономики "Светлана Пашко.

В среднем говядина и свинина были дороже мясо кур в тушках в 1,7-2,2 раза. Такой ценовой разрыв и обусловил увеличение потребления мяса птицы, подчеркнула она.