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Киберполиция хочет легализовать криптовалюту

Биткоин
03:32 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: Facebook

Новости Бизнеса: Пока этот вопрос никак не урегулирован на законодательном уровне.

Легализация криптовалют позволит киберполиции сделать этот вид деловой активности контролируемым.

Об этом заявил заместитель начальника Департамента киберполиции Александр Гринчак в эфире программы "Детали" на Радио Свобода.

"Что касается криптовалют, сейчас мы разработали ряд предложений, вынесли этот вопрос на уровень правительства и хотим легализовать криптовалюту, чтобы она была подконтрольна. С помощью этой валюты совершается немало преступлений: продажа наркотиков, оружия и прочее", – сообщил Гринчак.

"Очень часто к нам обращаются с заявлениями о похищении криптовалюти. Существуют мошеннические схемы, когда владелец электронного кошелька предоставляет мошенникам доступ к своим аккаунтам, и они переводят десятки тысяч долларов на другой кошелек. Этот вид преступления можно квалифицировать как мошенничество с использованием электронно-вычислительной техники. Человек обманут, он перечислил какие-то электронные средства за какие-то услуги и взамен ничего не получил – это чистое мошенничество", – добавил заместитель начальника Департамента киберполиции.

В настоящее время в Украине Национальный банк, Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку и Национальная комиссия по регулированию рынков финансовых услуг не признают криптовалюту платежными средствами.

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Новости Бизнеса, Александр Гринчак, Биткоин, Киберполиция, Легализация криптовалют.
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