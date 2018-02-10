В Украине резко возросли продажи бытовой техники и электроники

Продажи бытовой техники и электроники выросли на 27,9%.

Такое увеличение зафиксировано по результатам отчетности за 2017 год компании GfK Ukraine, сообщает ubr.ua.

Объемы продаж превысили 75 миллиардов гривен, что на 27,9% больше, чем за аналогичный период 2016 года. Эксперты отрасли прогнозировали рост на уровне 10-15%. Такой резкий скачок обусловлен развитием потребительского кредитования.

Рост продаж был зафиксирован во всех сегментах. Продажи крупной бытовой техники выросли на 26,5% и составили 15,3 миллиарда гривен. Мелкая бытовая техника покупалась чаще на 20,5%, что составило 16,8 миллиарда гривен. В прошлом году также увеличились продажи офисной техники и расходных материалов на 19,1% или 1,046 миллиард гривен.

Единственным сегментом, где наблюдалась низкая активность покупателей, является фототехника. Фотоаппаратов и другой аналогичной техники реализовано на 553 миллиона гривен, что на 7,6% меньше, чем в 2016 году.

Незначительное увеличение наблюдалось в сфере продаж мультиварок. Здесь активность покупателей возросла только на 6%. Снижение интереса к данной группе техники обусловлено насыщением рынка и покупателей.

Отмечается, что причинами увеличения продаж стали более доступные потребительские кредиты и информация от производителей о новинках. Также способствовали росту продаж и инновационные решения и встроенные «умные» функции. В этом аспекте некоторые производители создали демонстрационные площадки. Наибольший вес в увеличении продаж сыграли и выросшие заработные платы украинцев.