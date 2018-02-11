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Заробитчане не могут подвердить свой трудовой стаж

рабочие
15:31 Сегодня Телеграф
УНН
Фото: Facebook

Новости Бизнеса: Украина подписала с рядом стран договоры об зачислении рабочего стажа, полученного в другой стране, но в реальности это не работает.

Механизм зачисления трудового стажа, заработанного украинцами за рубежом, для получения пенсии в Украине, существует, но на практике он не работает. Об этом сообщил президент Всеукраинской Ассоциации компаний по международному трудоустройству Василий Воскобойник.

"Теоретически такой механизм существует. Украина подписала с рядом стран договоры об зачислении рабочего стажа, полученного в другой стране. В частности, подобные договоры заключены с Польшей, Германией и рядом других европейских стран. В реальности это не работает, и украинцы, которые работали за рубежом, в большинстве случаев не могут засчитать свой иностранный стаж на родине", - отметил он.

По словам В. Воскобойника, проблема заключается в том, что эти вопросы должно регулировать украинское правительство, которое несет в том числе ответственность за миллионы украинцев, работающих за рубежом.

"Но это регулирование не происходит. Причины этого назвать трудно", - добавил эксперт.

В среднем украинские заробитчане пересылают в Украину денежные средства, объемы которых эквивалентны 6% ВВП страны.

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Новости Бизнеса, ВВП, Заробитчане, Мигранты, Трудовой стаж, Украина.
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