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Гройсман встретился с главой миссии МВФ

Рон ван Руден и Владимир Гройсман
15:25 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: kmu.gov.ua

Новости Бизнеса: В понедельник, 12 февраля, премьер-министр Украины Владимир Гройсман встретился с руководителем миссии МВФ Роном ван Руденом.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман встретился с руководителем миссии основного кредитора страны Международного валютного фонда Роном ван Руденом.

Об этом сообщила пресс-служба правительства.

"Сегодня, 12 февраля, Премьер-министр Украины Владимир Гройсман встретился с руководителем миссии (МВФ - ред.) Роном ван Руденом", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, техническая миссия в составе нескольких экспертов ключевого кредитора Украины Международного валютного фонда 12 февраля приступила к работе в Киеве. Технические консультации с правительством запланированы на 12-16 февраля.

Справка. МВФ в марте 2015 года одобрил четырехлетнюю программу кредитования экономики Украины EFF на 17,5 млрд долл. В рамках этой программы наша страна получила от Фонда четыре кредитных транша на общую сумму 8,7 млрд долл. Срок программы истекает в марте 2019 года.

26 января президент Украины Петр Порошенко заявил о выполнении страной 80% требований Международного валютного фонда и подчеркнул, что ожидает получения пятого кредитного транша в апреле.

По информации МВФ, для получения очередного транша Украине необходимо обеспечить соответствие пенсионной реформы целям сотрудничества, принять закон о приватизации, привести тарифы на газ в соответствие с импортным паритетом, создать Антикоррупционный суд и принять бюджет на 2018 год с дефицитом не более 2,5% ВВП.

Национальный банк прогнозирует, что в 2018 году Украина получит от МВФ до 2 млрд долл.

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Новости Бизнеса, Владимир Гройсман, Кабмин, МВФ, Миссия МВФ, Рон ван Руден.
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