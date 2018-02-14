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Гройсман: Реальная зарплата выросла на 19%

Зарплата
15:49 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: ukrafoto.com

Новости Бизнеса: Владимир Гройсман рассказал, что за прошлый год рост реальной зарплаты в Украине был зафиксирован на уровне 19% из-за высокой инфляции.

Реальный рост заработных плат по итогам 2017 года составил 19%, при этом номинальный рост зарплат по итогам года был выше.

Об этом в ходе заседания правительства сообщил премьер-министр Владимир Гройсман.

"Нам удалось в прошлом году достигнуть реального роста зарплат на 19%, номинальный рост был больше, но мы понимаем, что инфляция повлияла, и поэтому реальный рост заработной платы только на 19%", - сказал он. По словам премьера, задача правительства состоит в том, чтобы доходы населения росли быстрее инфляции.

"Наша задача - чтобы сегодня доходы населения росли больше, чем росли цены. Проблема роста цен присуща любой экономике, но в тех условиях, что находимся мы, этот вопрос особенно чувствителен", - сказал он.

Как сообщалось, средняя номинальная заработная плата штатного работника в Украине в декабре прошлого года составила 8777 гривень, что на 17,4% больше по сравнению с ноябрем и на 35,5% больше, чем в декабре 2016 года. Кабинет министров Украины в рамках политики роста экономики и социальных стандартов ставит задачу обеспечить в 2018 году увеличение средней заработной платы в Украине до 10 тысяч гривень.

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Новости Бизнеса, ВВП, Владимир Гройсман, Зарплата, Инфляция, Кабмин.
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