Нацбанк сообщил об увеличении доли проблемных кредитов среди госбанков

Доля проблемных кредитов в банковской системе Украины по состоянию на 1 января 2018 года составляла 54,54%, что на 0,35 процентных пункта (п.п.) меньше, чем месяцем ранее.

Соответствующие данные обнародованы на веб-сайте Национального банка Украины (НБУ).

Общий объем кредитного портфеля за декабрь возрос на 3,16% – до 1,091 трлн грн.

По данным Нацбанка, соотношение нерабочих кредитов к кредитному портфелю государственных банков за месяц возросло на 0,94 п.п. – до 71,12%.

В то же время НБУ уточняет, что за вычетом ПриватБанка, где доля проблемных кредитов возросла на 1,6 п.п. – до 87,64%, доля нерабочих кредитов госбанков снизилась на 0,47% – до 55,75%.

Соотношение нерабочих кредитов к кредитному портфелю иностранных банковских групп в декабре 2017 года снизилось на 2,41 п.п., до 41,01%, банков с частным капиталом – на 0,13 п.п., до 24,08%, неплатежеспособных банков – на 15,42 п.п., до 43,02%.

Доля проблемных активов банковской системы с учетом внебалансовых обязательств по состоянию на 1 января 2018 года составляла 28,33%, что на 0,91 п.п. больше, чем месяцем ранее. При этом общий объем таких активов за декабрь возрос на 4,47% – до 2,199 трлн грн.

Нацбанк с марта 2017 года начал ежемесячно обнародовать статистику по нерабочим (дефолтным) кредитам, сформированную на основании требований постановления об оценке кредитных рисков №351 от 30 июня 2016 года. Постановление, в частности, определяет “нерабочий актив/кредит” максимально приближенно к общепринятому в мировой практике понятию “non-performing exposures/loans” (NPE/NPL).

Согласно новым правилам, нерабочими являются кредиты с просрочкой платежа более 90 дней (30 – для банков) или по которым погашение долга является маловероятным без взыскания обеспечения.

С 1 марта 2017 года, начала публикации соответствующей статистики, доля проблемных кредитов сократилась на 1,36 п.п.