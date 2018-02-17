Украина заняла 7 место в рейтинге стран по росту инфляции и безработицы

Украина заняла 7 место в рейтинге “несчастных стран”, который высчитывается на основании показателей инфляции и безработицы.

Индекс рассчитывается агентством Bloomberg на основе прогнозов экономистов по инфляции и безработице для 66 стран.

Показатели Украины в рейтинге 2018 года улучшились. Если в 2017 году Украина занимала 5 место в списке наиболее несчастных стран с индексом “23,8”, то в текущем году ее индекс вырос до “17,8”, что позволило занять 7 место.

Рост цен в этом году будет представлять более серьезную угрозу глобальной экономике, чем безработица, свидетельствует индекс.

Индекс несчастья основан на давней концепции, что низкие инфляция и безработица являются индикаторами экономического благополучия людей в исследуемых странах.

Однако, низкие уровни этих показателей могут вводить в заблуждение. Например, устойчиво низкие цены могут быть признаком слабого спроса, а слишком низкая безработица может осложнять условия для поиска новой, лучшей работы.

Расчеты в целом свидетельствуют о сохранении благоприятных глобальных экономических перспектив: согласно медианному прогнозу опрошенных агентством Блумберг экономистов, мировая экономика в 2018 году вырастет на 3,7 процента, сохранив темпы прошлого года, ставшие лучшими с 2011 года.