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Госстат: Экспорт украинских товаров в ЕС существенно вырос
01:31 Сегодня Телеграф
news.finance.ua
Фото из открытых источников

Новости Бизнеса: Экспорт украинских товаров в ЕС впервые превысил довоенный уровень.

Экспорт украинских товаров в ЕС в 2017 году вырос на 29,9% и составил 17,5 миллиарда долларов, что составляет 40,5% от всего объема продаж украинских товаров за границу.

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Такие данные обнародованы на сайте Госстата.

Наибольшими темпами выросли объемы украинского экспорта в Бельгию (на 81,4%), Нидерланды (на 68,5%) и Латвию (на 54,7%).

Среди стран ЕС наибольший объем украинских товаров экспортируется в Польшу – на сумму 2,7 млрд долларов. Вместе с тем, темпы роста экспорта в Польшу ниже средних – только 23,8%.

На 28% вырос украинский экспорт в Италию (2,5 млрд долларов), на 23,2% – в Германию (1,7 млрд долларов) и на 26% – в Венгрию (1,3 млрд долларов).

Одновременно импорт товаров из Европейского Союза вырос на 21,3% – до 20,7 млрд долларов.

В целом украинский экспорт в 2017 году вырос на 19%, достигнув 43,2 млрд долларов. Импорт вырос на 26,4%, до 49,6 млрд долларов.

Наибольший объем украинских товаров традиционно экспортируется в Россию – ее составляющая в структуре украинского экспорта составляет 9,1%. Туда продано товаров на сумму 3,9 млрд долларов, рост в 2017 году составил 9,6%.

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На втором месте – Польша, на третьем – Турция (2,5 млрд долларов, рост – на 28%). Также в топ-10 ключевых рынков сбыта украинских товаров входят Италия, Индия (2,2 млрд долларов), Китай (2 млрд долларов, 11,3%) и Египет (1,8 млрд долларов), Германия и Нидерланды (1,6 млрд долларов).

Благодаря высоким темпам роста в прошлом году объем экспорта в ЕС впервые превысил уровень 2013-го (16,7 млрд долларов) и 2014-го (17 млрд долларов) годов.

Общий объем украинского экспорта пока достиг лишь 68% от уровня 2013 года.

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Новости Бизнеса, Внешняя торговля, Госстат, Украина, Экономика, Экспорт товаров в ЕС.
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