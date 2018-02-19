Экономика криптовалют: в Bitcoin Foundation рассказали о будущем биткоина
Новости Бизнеса: Глава Bitcoin Foundation заявила, что биткоин будет стоить 40 тысяч долларов.
Исполнительный директор благотворительного фонда Bitcoin Foundation Лью Классен высказался по поводу будущего развития рынка криптовалют.
Об этом сообщает Insider.Pro со ссылкой на Business Insider, информирует Экономическая правда.
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Как считает эксперт, стоимость первой криптовалюты резко вырастет до 40 тысяч долларов до конца 2018-го, а 90% альткоинов обесценятся, так как они не имеют перспектив для развития.
Классен уверен, что обесценивание криптовалют это хорошо, таким образом "рынок решает проблему самостоятельно": ведь многие монеты создаются с одной целью — чтобы их разработчики могли обогатиться.
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По прогнозу руководителя Bitcoin Foundation, крипторынок будет подвержен высокой волатильности еще примерно 3−6 месяцев, после чего стоимость биткоина начнет резко расти в четвертом квартале 2018 года.
Этого времени достаточно, чтобы исправить некоторые недочеты программного кода монеты, считает Классен, поэтому цена в 40 тысяч долларов может быть вполне оправдана.
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Другие эксперты разделяют мнение Классена. Несмотря на сильную просадку в начале года, в июле биткоин может установить новые рекорды. Такую точку зрения подтвердил Том Ли, управляющий партнер и руководитель исследований Fundstrat Global Advisors LLC.
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Раньше сообщалось, что стратег по биржевым товарам аналитического подразделения Bloomberg Intelligence Майк Макглоун считает, что цена биткоина с большой вероятностью может обвалиться на 90%.