Экономика криптовалют: в Bitcoin Foundation рассказали о будущем биткоина

Исполнительный директор благотворительного фонда Bitcoin Foundation Лью Классен высказался по поводу будущего развития рынка криптовалют.

Об этом сообщает Insider.Pro со ссылкой на Business Insider, информирует Экономическая правда.

Как считает эксперт, стоимость первой криптовалюты резко вырастет до 40 тысяч долларов до конца 2018-го, а 90% альткоинов обесценятся, так как они не имеют перспектив для развития.

Клас­сен уве­рен, что обес­це­ни­ва­ние крип­то­ва­лют это хо­ро­шо, таким об­ра­зом "рынок ре­ша­ет про­бле­му са­мо­сто­я­тель­но": ведь мно­гие мо­не­ты со­зда­ют­ся с одной целью — чтобы их раз­ра­бот­чи­ки могли обо­га­тить­ся.

По про­гно­зу ру­ко­во­ди­те­ля Bitcoin Foundation, крип­то­ры­нок будет под­вер­жен вы­со­кой во­ла­тиль­но­сти еще при­мер­но 3−6 ме­ся­цев, после чего сто­и­мость бит­ко­и­на нач­нет резко расти в чет­вер­том квар­та­ле 2018 года.

Этого вре­ме­ни до­ста­точ­но, чтобы ис­пра­вить неко­то­рые недо­че­ты про­грамм­но­го кода мо­не­ты, счи­та­ет Клас­сен, по­это­му цена в 40 тысяч долларов может быть вполне оправ­да­на.

Дру­гие экс­пер­ты раз­де­ля­ют мне­ние Клас­се­на. Несмот­ря на силь­ную про­сад­ку в на­ча­ле года, в июле бит­ко­ин может уста­но­вить новые ре­кор­ды. Такую точку зрения подтвердил Том Ли, управ­ля­ю­щий парт­нер и ру­ко­во­ди­тель ис­сле­до­ва­ний Fundstrat Global Advisors LLC.

Раньше сообщалось, что стратег по биржевым товарам аналитического подразделения Bloomberg Intelligence Майк Макглоун считает, что цена биткоина с большой вероятностью может обвалиться на 90%.