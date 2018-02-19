В Украине подорожал "борщевой набор"

Цены на овощи на украинском рынке по состоянию на конец января 2018 года по сравнению с январем прошлого года выросли в среднем на 35%, или на 8,1 гривни - до 31,4 гривни, сообщил директор Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко на своей странице в соцсети Facebook.

"Если в целом оценить стоимость овощной корзины, то на конец января 2018 года она составила 31,4 гривни, тогда как год назад ее стоимость составляла 23,3 гривни. То есть индекс овощной корзины за год вырос на 35%, или 8,1 гривни", - написал эксперт.

Он сообщил, что в набор овощной корзины вошли свекла, капуста, картофель, морковь и лук, купленные по килограмму. Все овощи за год подорожали от 5% до 73%. Дорошенко отметил, что свекла является безусловным чемпионом по удорожанию - 73%. Морковь стала дороже на 64%, лук - на 24%, капуста - на 22%, а картофель - всего на 5%.

"По сравнению с прошлым годом свекла прибавила в цене 3 гривни за килограмм, морковь - 2,8 гривни, лук - 1,1 гривни, капуста - 0,9 гривни, а картофель - 0,3 гривни. На конец января килограмм свеклы можно купить было в среднем по 7,1 гривни за килограмм, моркови - по 7,2 гривни, лука - по 5,7 гривни, капусты - по 5 гривень, и картофеля - по 6,4 гривни", - написал он.

Напомним, в Госстате сообщил, что в Украине продолжают дорожать социальные продукты питания.