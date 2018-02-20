Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: ГПУ собирается допросить Саакашвили в деле об убийствах на Майдане ГПУ собирается допросить Саакашвили в деле об убийствах на Майдане
Новости: В ВБ рассказали, сможет ли Украина избежать нестабильности на валютном рынке В ВБ рассказали, сможет ли Украина избежать кризиса на валютном рынке
Новости: Олимпиада-2018: расписание на 20 февраля Олимпиада-2018: расписание на 20 февраля
Новости: Летающий дрон с автоматом: как создают солдата будущего (Видео) Летающий дрон с автоматом: как создают солдата будущего (Видео)
X

В ВБ рассказали, сможет ли Украина избежать нестабильности на валютном рынке

Обмен валют
02:19 Сегодня Телеграф
zn.ua
Фото: из открытых источников

Новости Бизнеса: Помощь Всемирного банка и МВФ, помимо всего прочего, состоит в практических советах, что сделать для того, чтобы в будущем избежать шоков для экономики.

У Украины на самом деле есть все необходимые инструменты для того, чтобы избежать нестабильности на валютном рынке, давления на гривню и роста инфляции. Но использовать эти инструменты нужно постоянно. Это ежедневная кропотливая работа правительства и Национального банка.

Согласно "индексу Биг-Мака", текущий курс не должен превышать 9 грн за доллар

Об этом в интервью для ZN.UA заявил вице-президент Всемирного банка Сирил Муллер. 

Гройсман предложил проверять бизнес без предупреждения

“Проблема неработающих кредитов является критичной. Без ее решения мы не получим работающий банковский сектор, который будет кредитовать экономику и стимулировать ее развитие. Огромный портфель токсичных кредитов — это настоящий вызов. С одной стороны, он снижает возможности банков выдавать кредиты, с другой — не позволяет привлекать инвестиции в сектор. Украина не единственная столкнулась с этой проблемой. У банков стран Восточной Европы, наверное, наибольшая доля неработающих кредитов в портфелях по сравнению с другими регионами. Накапливаясь, такие кредиты фактически останавливают банковскую деятельность и ставят под угрозу существование самих банков. Национальный банк это осознает, вместе с правительством они работают над тем, чтобы помочь государственным банкам избавиться от неработающих кредитов", — отметил представитель ВБ.

Гройсман нашел рецепт экономического прорыва для Украины

"По нашему убеждению, сами банки не должны стоять в стороне. Они в первую очередь заинтересованы в том, чтобы очистить свои балансы, и их инициативность — залог успеха в решении этой проблемы. Я своими глазами видел примеры, когда банки за несколько лет в разы уменьшали портфели неработающих кредитов. Это абсолютно реальная задача. Скажу больше, качество ее выполнения будет одним из критериев оценки успеха Украины в реформировании банковского сектора”, - заключил Муллер.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Бизнеса, Бизнес, Всемирный банк, Деньги, Инфляция, МВФ, Новости экономики, Обмен валют, Сирил Муллер, Украина, Финансы, Экономика, Экономика Украины.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости экономики

В Украине подорожал "борщевой набор" Названы ставки платы за стандартное присоединение к электросетям В Минэнергоугля назвали риски от запуска "Северного потока-2"

Последние новости

Лучшие демотиваторы, которые заставят хорошенько посмеяться В США представили именной пистолет Дональда Трампа (Видео) Портреты алжирских женщин времен антиколониальной войны (Фото)
Сегодня читают
01 У Порошенко дали оценку нападению на "Россотрудничество" в Киеве
02 В Украине создали Дноуглубительный флот
03 Хоккей. В финале Олимпиады-2018 сыграют Канада - США
04 Стало известно, сколько украинцев получают "минималку"
05 Под Житомиром построили ультрасовременный завод
Новости сегодня
04:55 МинВОТ предлагает создать список запрещенной на линии разграничения продукции
04:46 В Тегеране автобус въехал в группу полицейских, есть жертвы
04:33 Мониторинг ОБСЕ: более 600 взрывов за выходные в АТО
04:28 Гриценко считает, что активная фаза боевых действий на Донбассе уже завершена
04:19 Авиаудар сил Асада в Сирии привел к гибели 71 человека
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Олимпиада-2018: медальный зачет и все результаты 19 февраля Олимпиада-2018: все медали 19 февраля
Новости: Стало известно, сколько украинцев получают "минималку" Стало известно, сколько украинцев получают "минималку"
Новости: Гройсман предложил проверять бизнес без предупреждения Гройсман предложил проверять бизнес без предупреждения
Новости: Ученые сообщили, что клетки человека продолжают функционировать после смерти Ученые сообщили, что клетки человека продолжают функционировать после смерти
Добавить комментарий
0