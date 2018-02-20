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НБУ вводит для банков коэффициент покрытия ликвидностью

НБУ
16:53 Сегодня Телеграф
Фото: ukrafoto.com

Новости Бизнеса: НБУ с 1 июня начинает первый этап внедрения коэффициента покрытия ликвидностью LCR.

Национальный банк Украины (НБУ) с 1 июня начинает первый этап внедрения нового пруденциального норматива для банков - коэффициента покрытия ликвидностью LCR (Liquidity Coverage Ratio).

Как сообщил НБУ на веб-сайте, согласно постановлению НБУ "О введении коэффициента покрытия ликвидностью (LCR)" и решению правления НБУ № 101-рш "Об одобрении методики расчета коэффициента покрытия ликвидностью (LCR)" от 15 февраля 2018 года, которые вступают в силу с 1 марта 2018 года, с 1 июня 2018 года расчет норматива LCR будет осуществляться в тестовом режиме, который продлится шесть месяцев, с 1 декабря 2018 норматив LCR станет обязательным к исполнению. Банки будут рассчитывать его ежедневно и отчитываться НБУ на ежемесячной основе.

Как говорится в сообщении, новый норматив вводится с целью поддержания финансовой стабильности и повышения устойчивости банковской системы к возможным шокам ликвидности.

Коэффициент покрытия ликвидностью - это соотношение высококачественных ликвидных активов банка к сумме, необходимой для покрытия повышенного оттока средств из банка в течение 30 дней. Он отражает уровень устойчивости банка к краткосрочным шокам ликвидности - характерного для кризисных периодов явления, когда происходит значительный отток средств клиентов.

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Новости Бизнеса, Банк, Коэффициент покрытия ликвидностью, Национальный банк Украины, НБУ.
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