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Стало известно, какие продукты в 2018 году подорожали в Украине больше всего

Сало
01:09 Сегодня Телеграф
Фото: из открытых источников

Новости Бизнеса: В 2018 году Украине очень существенно подорожал "борщевой набор".

В январе больше всего подорожали составляющие борщевого набора - овощи и мясо. "В гривневом эквиваленте сильнее всего добавили в цене сало, говядина, филе и тушка курицы, яйца", - написал в Facebook директор ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко, сообщает businessua.com.

В Украине продолжает дорожать популярный продукт питания

Сало подорожало на 3,5 грн за кг. В среднем стоит 72,2 грн. В то же время в Киеве продукт продают по цене 110,6 грн за кг. Разница между средней ценой в Украине и цене в Киеве составляет 38 грн.

"Говядина прибавила в цене 2,8 гривны за килограмм. Сегодня в среднем стоит 117,1 гривен. В Киеве говядину продают по 129,1 гривен за килограмм. Филе курицы подорожало на 2 гривны - 91,5 гривен за килограмм", - заявил Дорошенко.

Названа десятка крупнейших продуктовых сетей Украины

По его словам, яйца с тушкой курицы подорожали на 1 грн. Так, десяток яиц стоит почти 28 грн, а килограмм курицы в тушке - 54,9 грн.

В январе также подорожали капуста, свекла, морковь, картофель и пшено.

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"Капуста на 14 процентов стала дороже. Стоит 5 гривен за килограмм. В Киеве капуста подорожала на 16 процентов - 6 гривен за килограмм. Свекла прибавил в цене 13 процентов. В среднем стоит 7 гривен за килограмм. Морковь, картофель и пшено подорожали на 7 процентов. Так, килограмм моркови продают по 7,2 гривен, картофеля - 6,4 гривен, пшена - 16 гривен ", - отметил эксперт.

Он добавил, что за январь на 5% (1 грн) подешевела гречка. Также на 1% (16 коп.) Уменьшилась цена сахара.

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Новости Бизнеса, Борщевой набор, Деньги, Новости экономики, Продукты питания, Рост цен, Украина, Финансы, Экономика, Экономика Украины.
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