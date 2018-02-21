Новые правила для бизнеса: что изменится в Украине из-за борьбы с бедностью

На прошлой неделе Кабинет министров Украины не только отчитался о работе за 2017 год, но и одобрил конкретные шаги на 2018 год в рамках политики преодоления бедности. В профильном Министерстве соцполитики заверили, что Кабмин таким образом повысит эффективность политики занятости и денежные доходы населения. В случае реального выполнения, правительственный план может повлечь за собой ощутимые изменения для работодателей и украинцев, сообщает Сегодня.

Так, особое внимание в вопросах занятости Кабмин предлагает уделять:

- молодым украинцам, которые только начинают работать;

- взрослым украинцам в возрасте более 45 лет;

- уволенным с военной службы после участия в АТО;

- украинцам с малолетними детьми;

- гражданам с инвалидностью.

Это, по мнению правительства, самые уязвимые категории граждан, которым в Украине часто сложно найти работу. Потому Кабмин в течение 2018 года намерен разработать ряд законопроектов и нормативных актов, призванных повысить занятость и обеспечить рост их доходов.

К слову, с 1 января Кабмин уже формально ввел для работодателей обязательные 4%-ные квоты на трудоустройство сотрудников старше 45 лет. Однако система выплат для тех, кто не выбрал квоту, не была озвучена.

Субсидии и компенсации для работодателей

Бизнесу, который будет брать на работу украинцев из "уязвимых" категорий, власть намерена предложить ряд стимулов. Правительство предлагает в 2018-м подготовить законопроект и четкий механизм "полного или частичного субсидирования создания новых рабочих мест на предприятиях, которые будут предоставлять работу недостаточно конкурентным на рынке труда украинцам".

В частности, Кабмин готов компенсировать расходы на оплату труда бизнесу, который возьмет на работу менее конкурентных граждан. Отвечать за разработку таких новшеств будет Минсоцполитики.

Компании, которые берут на работу "безработных с дополнительными гарантиями трудоустройства", также смогут получить компенсацию расходов в размере уплаченного ЕСВ на общеобязательное государственное соцстрахование. Такой стимул власть предлагает предусмотреть для бизнеса, который, в частности, предоставляет первое рабочее место молодым украинцам.

Работодателям также готовы возмещать расходы на переподготовку или повышение квалификации сотрудников в возрасте выше 45 лет.

В течение первого полугодия 2018 Кабмин должен разработать законопроект с механизмами, которые будут стимулировать компании трудоустраивать граждан "предпенсионного возраста", и других украинцев из "уязвимых категорий".

Что получат украинцы?

Правительство готово финансировать профессиональную переподготовку и повышение квалификации военных после участия в АТО.

Кабмин предлагает сохранить возможность предоставлять помощь для открытия собственного бизнеса в размере единоразовой выплаты пособия по безработице. Правительство рассчитывает, что в 2018-м средства на учреждение своего предприятия от государства получат 1,8 тыс. граждан (это составляет меньше 1% от количества зарегистрированных безработных в Службе занятости в 2017-м).

Поддержку (финансовую, юридическую и консультационную) обещают также жителям сельской местности, которые намерены открыть свой небольшой бизнес.

До сентября в Украине должен появиться онлайн-реестр вакансий. Также Служба занятости должна будет вести единую базу предложений работодателей с гибкими условиями труда, которые подойдут украинцам с инвалидностью, с малолетними детьми, студентам, а также жителям сельской местности.

Напомним, по данным Службы занятости, в Украине уже стало меньше безработных - официально их 352 тысячи. Но в Службе утверждают: работы в стране хватает для всех.