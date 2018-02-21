В Мининфраструктуры анонсировали транспортный проект Маска

Министерство инфраструктуры анонсировало Hyperloop в Украине.

Об этом говорится в Twitter ведомства.

"Всего три слова: "Hyperloop в Украине", - отмечается в сообщении.

Указано, что подробности в четверг, 22 февраля, сообщит министр инфраструктуры Владимир Омелян.

Разработана Илоном Маском транспортная система Hyperloop состоит из стальных труб, внутри которых перемещается поезд - герметичная капсула на аэродинамической подушке. Скорость такой капсулы может превышать 600 километров в час.

Hyperloop планирует перевозить грузы с 2019 года, а пассажиров — с 2021 г. Для этого нужно решить технические и логистические проблемы.

Маск рассчитывает, что новый вид транспорта будет использоваться между городами, которые находятся на расстоянии менее 1600 км друг от друга, поскольку для более длительных путешествий лучше подойдут сверхзвуковые самолеты.

Ранее эксперты посчитали, сколько будет стоить строительство Hyperloop в Украине и рассчитали стоимость билета.