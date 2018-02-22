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В Украине могут запретить рекламу рецептурных лекарств

Аптека
16:15 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: Facebook

Новости Бизнеса: МОЗ обратило внимание на подходы к рекламированию лекарственных средств, применяемых в Украине, и подготовило рекомендации по размещению их рекламных материалов в СМИ.

Средний объем рекламы лекарственных средств, медицинской техники и диетических добавок составляет 29% общего объема рекламы в эфире общенациональных вещателей.

Об этом сообщает пресс-служба Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания.

"Как свидетельствуют мониторинги эфира общенациональных вещателей, проведенные специалистами Национального совета, средний объем рекламы лекарственных средств, медицинской техники, методов профилактики и реабилитации, а также рекламы пищевых продуктов для специального диетического потребления, функциональных пищевых продуктов и диетических добавок составляет 29% объема рекламы. А на отдельных каналах объем такой рекламы даже больше половины. Это самый большой сегмент рекламного рынка на телевидении Украины", - говорится в сообщении.

В то же время, по данным Министерства здравоохранения, на которые ссылается регулятор, половина рекламируемых лекарственных средств не эффективны и не несут пользы людям.

Поэтому, Минздрав обращает внимание на подходы к рекламированию лекарственных средств, применяемых в Украине, и подготовил рекомендации по размещению их рекламных материалов в СМИ. Они были разработаны по результатам совместного рабочего совещания по вопросам контроля за рекламой лекарственных средств, медицинских изделий, методов профилактики и реабилитации, пищевых продуктов для специального диетического потребления, которое было инициирована Нацсоветом в ноябре 2017 года.

В рекомендациях Минздрав отмечает, что лекарственные средства могут использоваться и реализовываться в Украине только после их государственной регистрации. Во время этого процесса утверждается инструкция о применении лекарственного средства с обязательным разделом "Условия отпуска" - "по рецепту" или "без рецепта".

Разрешается реклама лекарственных средств, отпускаемых без рецепта врача и не внесенных в перечень запрещенных к рекламированию лекарственных средств, утвержденного приказом Минздрава.

Реклама лекарственных средств, применение и отпуск которых разрешается только по рецепту врача, а также тех, которые внесены в перечень запрещенных к рекламированию лекарственных средств, не допускается.

Наличие разрешения на рекламу лекарственного средства можно проверить в Государственном реестре лекарственных средств Украины. Также в свободном доступе в интернете содержится и перечень запрещенных к рекламированию лекарственных средств.

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Новости Бизнеса, Лекарства, Минздрав, МОЗ, Реклама.
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