Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Розенко рассказал о повышении минимальной зарплаты в Украине Розенко рассказал о повышении минимальной зарплаты в Украине
Новости: Госдеп обвинил РФ в усилении опасности для гражданских на Донбассе США призвали РФ одобрить миссию ООН на Донбассе
Новости: Сухая ничья вывела "Динамо" в 1/8 финала Лиги Европы Сухая ничья вывела "Динамо" в 1/8 финала Лиги Европы
Новости: Астроном-любитель случайно сделал первый в истории снимок рождения сверхновой Первый в истории снимок рождения сверхновой
X

Розенко рассказал о повышении минимальной зарплаты в Украине

Павел Розенко
04:54 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: kmu.gov.ua

Новости Бизнеса: Вице-премьер-министр Украины сообщил, когда и насколько может повыситься минимальная зарплата в Украине.

По итогам первого квартала правительство должно понять, насколько реально и когда реально установление минимальной заработной платы на уровне 4100 гривен.

Повышение минимальной заработной платы до 4100 грн может состояться по окончании первого квартала 2018 года. Об этом заявил вице-премьер-министр Украины Павел Розенко в эфире "5 канала".

"У нас сегодня в государственном бюджете зафиксирована цифра минимальной заработной платы 3723 гривни, и я лично полностью поддерживаю инициативу Президента о том, чтобы в случае возможности, и более того, нам Верховная Рада установила определенный срок, когда это надо сделать, – по итогам первого квартала правительство должно понять, насколько реально и когда реально ввести минимальную заработную плату 4100 грн", – сказал он.

Розенко рассказал, что будет с тарифами на газ в Украине в этом сезоне

Розенко отметил существенные дополнительные поступления в Пенсионный фонд, поэтому "картина у нас достаточно реалистичная".

"Инициатива Президента о 4100 может и должна быть реализована не только до конца года. Я надеюсь, по итогам первого или второго кварталов такие решения мы совместно все примем", – резюмировал вице-премьер-министр.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Бизнеса, Зарплаты в Украине, Минимальная зарплата, Павел Розенко, Пенсионный фонд.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости экономики

Глава Совета НБУ предлагает забрать у Нацбанка часть резервов В Украине могут запретить рекламу рецептурных лекарств Украина и Кувейт расширяют сотрудничество в энергосфере

Последние новости

Джим Керри обеспокоил друзей своим психическим состоянием Парень отрастил бороду и превратился из неудачника в горячего красавца (Фото) Парламент Нидерландов признал геноцид армян
Сегодня читают
01 В Черном море выловили редчайшую рыбу
02 Украинские бойцы уничтожили вражескую БМП: яркое видео
03 "Динамо" - АЕК: 0:0 события матча
04 Полузащитник обновил с "Барселоной" контракт с клаусулой €500 млн
05 Палкин о "мариупольском деле": Это знак, что футбольный беспредел будет наказан
Новости сегодня
04:46 Вот так выглядит дом, в котором проживала женщина с 40 кошками (Фото)
04:21 Неизвестный поджег редакцию интернет-портала в Ровно
04:10 50-летняя модель из Китая показывает, что время можно можно приостановить (Фото)
03:55 Основные причины, увеличивающие риск бессонницы
03:41 Порошенко просят назначить ответственного за освобождение крымских политзаключенных
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Порошенко: Цель России - не только Украина Порошенко: Цель России - не только Украина
Новости: В Украине начал деятельность новый посол Мавритании В Украине начал деятельность новый посол Мавритании
Новости: В Еврокомиссии назвали условия для макрофинансовой помощи Украине В Еврокомиссии назвали условия для транша Украине
Новости: Посторонним вход воспрещен: места, куда не пускают женщин (Фото) Посторонним вход воспрещен: места, куда не пускают женщин (Фото)
Добавить комментарий
0