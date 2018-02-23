Розенко рассказал о повышении минимальной зарплаты в Украине

По итогам первого квартала правительство должно понять, насколько реально и когда реально установление минимальной заработной платы на уровне 4100 гривен.

Повышение минимальной заработной платы до 4100 грн может состояться по окончании первого квартала 2018 года. Об этом заявил вице-премьер-министр Украины Павел Розенко в эфире "5 канала".

"У нас сегодня в государственном бюджете зафиксирована цифра минимальной заработной платы 3723 гривни, и я лично полностью поддерживаю инициативу Президента о том, чтобы в случае возможности, и более того, нам Верховная Рада установила определенный срок, когда это надо сделать, – по итогам первого квартала правительство должно понять, насколько реально и когда реально ввести минимальную заработную плату 4100 грн", – сказал он.

Розенко отметил существенные дополнительные поступления в Пенсионный фонд, поэтому "картина у нас достаточно реалистичная".

"Инициатива Президента о 4100 может и должна быть реализована не только до конца года. Я надеюсь, по итогам первого или второго кварталов такие решения мы совместно все примем", – резюмировал вице-премьер-министр.