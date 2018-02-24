Гройсман анонсировал изменения в работе начальных школ

На оснащение школ новым оборудованием и мебелью в этом году будет выделен почти 1 млрд грн.

Об этом премьер-министр Украины Владимир Гройсман сообщил на своей странице в Facebook.

"Сегодня мы восстанавливаем уважение к учителям и вводим в системе образования совершенно новые стандарты. Начали менять начальную школу, чтобы сформировать в ней доброжелательную среду: уже созданы прогрессивные методики обучения; школы будут оснащены новым оборудованием, мебелью. На эти цели в 2018 году выделен почти 1 млрд грн; 386 млн грн - на масштабное повышение квалификации учителей; 163 млн грн - на приобретение техники для начальной школы", - написал Гройсман.

Также он напомнил, что в 2017 году зарплата учителей выросла на 50%, с 1 января 2018 года - еще на 25%.

"В образовании должен царить совсем другой психологический подход. Мы хотим открыть все возможности и таланты украинских детей", - написал премьер.

"Вспомните 90-е годы. Все забыли об обучении, начали заниматься предпринимательством. Украинский учитель был подавлен и даже унижен государством", - отметил он.