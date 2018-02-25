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Гройсман назвал популистов "фокусниками"

Цены на газ
17:21 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: Facebook

Новости Бизнеса: Премьер считает таковыми политиков, дающих громкие обещания о низких ценах на газ, не собираясь их выполнять.

Политики, которые дают обещание снизить цену на газ в Украине в 2-5 раз, но при этом не знают, как это сделать, – это фокусники. Такое заявление, выступая перед послами иностранных государств, сделал премьер-министр Владимир Гройсман. "Популисты говорят о том, что в Украине цену газа можно снизить в два, три или пять раз. Скажите, пожалуйста, есть ли здесь те, кто знают, как это сделать? Нет… Никто не знает, как это сделать, но популисты говорят, что они могут это сделать. Так они не популисты – они фокусники!" - заявил глава правительства. Также В. Гройсман подчеркнул, что те, кто дают громкие обещания о низких ценах на газ, не собираются выполнять свои обещания. "Популизм и коррупция – это огромная зараза на теле (государства), которая убивает иммунитет и все остальное", - считает он.

В. Гройсман неоднократно заявлял, что правительство не будет повышать цену на газ для населения в текущем отопительном сезоне. В то же время установление рыночной цены на газ является обязательным условием продолжения сотрудничества Украины и Международного валютного фонда. 24 января 2018 года президент Украины Петр Порошенко и директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард по результатам встречи на Всемирном экономическом форуме в Давосе (Швейцария) заявили о согласовании мер по завершению четвертого пересмотра программы сотрудничества и выделению стране пятого транша. По словам П. Порошенко, правительство Украины готово урегулировать цену на газ в соответствии с требованиями МВФ, предусматривающими установление цены "голубого топлива" на уровне себестоимости и затрат на транспортировку. 8 февраля В. Гройсман сообщил, что Кабмин находится в диалоге с МВФ о дальнейшем урегулировании цены на газ, которое должно учитывать полную социальную защиту граждан.

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Все по теме:

Новости Бизнеса, Владимир Гройсман, Газ, МВФ, Политики, Популисты, Украина, Фокусники.
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