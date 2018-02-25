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Назван продукт украинского экспорта, приносящий колоссальную прибыль

Грецкие орехи
23:56 Вс, 25 Февраль 2018 Телеграф
Фото: из открытых источников

Новости Бизнеса: Грецкие орехи становятся самым прибыльным товаром украинского экспорта.

Украинский плодоовощной сегмент в 2017 году заработал на экспорте $414 млн. В частности, орехи принесли $101 млн или 24% от всей экспортной выручки. Об этом сообщил Андрей Ярмак, экономист инвестиционного отдела ФАО на своей странице в Facebook, информирует UBR.ua.

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Свежие фрукты обеспечили $94 млн или 23% от общей выручки. Таким образом, орехи дают больше экспортной выручки, чем все фрукты вместе взятые. И даже больше, чем экспорт муки, спирта, говядины или сухого молока.

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«При этом рост экспорта орехов в последнее время не отмечается. Коррупционные схемы, мешающие прозрачному экспорту товара, продолжают негативно влиять на отрасль и сокращают экспортную выручку. В то же время, уже через 2-3 года начнут давать урожай новые интенсивные сады грецкого ореха, которые смогут дать новый толчок этому бизнесу», – отмечает Ярмак.

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Рентабельность орехового бизнеса в Украине может превышать 400%, то есть на каждый доллар инвестиций, вложенный в переработку, возвращается три.

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Новости Бизнеса, Бизнес, Грецкие орехи, Деньги, Импорт, Новости экономики, Украина, Финансы, Экономика, Экономика Украины, Экспорт.
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