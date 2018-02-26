Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Западные СМИ: Польские и чешские заработки лишают Украину рабочих рук Западные СМИ: Польские и чешские заработки лишают Украину рабочих рук
Новости: Назван продукт украинского экспорта, приносящий колоссальную прибыль Назван продукт украинского экспорта, приносящий огромную прибыль
Новости: Шевченко рассказал о товарищеских матчах сборной Украины в 2018 году Шевченко рассказал о товарищеских матчах сборной Украины в 2018 году
Новости: Ученые создадут похожих на умерших людей роботов Ученые создадут похожих на умерших людей роботов
X

Западные СМИ: Польские и чешские заработки лишают Украину рабочих рук

Западные СМИ: Польские и чешские заработки лишают Украину рабочих рук
01:35 Сегодня Телеграф

Новости Бизнеса: Данные Международной организации по миграции говорят, что 12% украинцев нашли работу за границей или планируют это сделать.

Низкий уровень зарплат, длительный конфликт с Россией, девальвация и устойчивая коррупция стали причинами для трудовой эмиграции украинцев.

Об этом информирует Экономическая правда со ссылкой на Bloomberg.

Украинцы в Польше: сколько получают, на что тратят и сколько пересылают в Украину
Украинцы в Польше: сколько получают, на что тратят и сколько пересылают в УкраинуЧитать полностью

Украина помогла залатать дыры на рынках труда от Праги до Варшавы, которые появились из-за возможности свободного передвижения по Европе для граждан восточноевропейских стран, а также привлекательных зарплат в богатых странах Западной Европы.

“У иностранных компаний нет выхода. Сначала они искали работников с большим опытом и дипломами. Теперь они берут всех. И тратят месяц на обучение, если нужно”, – говорят представители компаний, которые занимаются трудоустройством украинцев за рубежом.

Причины для украинских работников поехать очевидны. Дома они получают в среднем 7100 гривен в месяц, что равняется 265 долларам. В это время В Польше им предлагают 3500 злотых или 1046 долларов. Длительный конфликт с Россией, девальвация и устойчивая коррупция тоже становятся причинами для эмиграции.

В Польше украинских заробитчан считают влиятельнее Дуды
В Польше украинских заробитчан считают влиятельнее ДудыЧитать полностью

В Польше 1,5 миллиона зарегистрированных гастарбайтеров из Украины, не исключено, что еще полмиллиона работают без регистрации. Чехия планирует в этом году удвоить квоты на украинских работников.

Официальные украинские данные говорят, что страна потеряла 7% трудоспособного населения с 2015 года. Эти цифры могут увеличиться из-за безвизового режима с ЕС.

Данные Международной организации по миграции говорят, что 12% украинцев нашли работу за границей или планируют это сделать. Долгосрочная картинка тоже тревожная: ООН считает, что население Украины сократится до 36,4 миллиона человек к 2050 году.

Польша, Словакия и Чехия разрешают украинцам трудоустраиваться временно, на несколько месяцев. Украинцы получили возможность без виз путешествовать по всей Европе, и это открыло путь для тех, кто хочет работать за рубежом легально и нелегально. Транспортные связи тоже улучшились.

Впрочем, привлекательность эмиграции может сократиться. Потому что средние зарплаты чернорабочих в Украине и в Польше примерно одинаковые. Компании подсчитывают, что большинство работников в конце концов возвращаются домой.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Бизнеса, Деньги, Новости экономики, Украина, Финансы, Экономика, Экономика Украины.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости экономики

Глава совета НБУ рассказал, на сколько должна расти экономика в год Гройсман анонсировал изменения в работе начальных школ Порошенко впечатлен темпами реформ в Украине

Последние новости

Сексуальный темперамент женщины можно определить по ее любимому фрукту Аварии на теплосетях в Харькове: будут ли наказаны виновные Украинцы почтили в Германии память Леси Украинки
Сегодня читают
01 "Динамо" опозорилось во Львове, уступив без шансов "Вересу"
02 Сколько проедет электромобиль Mercedes-Benz eVito в суровый мороз (Видео)
03 Медики рассказали, как мужчинам сохранить половую активность в старости
04 Как правильно сделать разгрузочный день на минеральной воде
05 "Шахтер" - "Зирка": видео голов и обзор зрелищного поединка 21 тура УПЛ
Новости сегодня
05:32 Школы Румынии закрываются из-за мороза и снегопадов
05:26 Кличко рассказал, чем заменят киевские маршрутки
05:19 Из Украины выдворили "криминального авторитета"
05:14 15 гражданок Турции приговорены к смертной казни в Ираке
05:04 Возле берегов Японии произошло мощное землетрясение
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Украина присоединилась к IRENA Украина присоединилась к IRENA
Новости: В Украине в ближайшие дни ожидают усиление морозов В Украине в ближайшие дни ожидают усиление морозов
Новости: Отопление в Харькове появится к обеду понедельника Отопление в Харькове появится к обеду понедельника
Новости: Как правильно сделать разгрузочный день на минеральной воде Как правильно сделать разгрузочный день на минеральной воде
Добавить комментарий
0