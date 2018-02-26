Западные СМИ: Польские и чешские заработки лишают Украину рабочих рук

Низкий уровень зарплат, длительный конфликт с Россией, девальвация и устойчивая коррупция стали причинами для трудовой эмиграции украинцев.

Об этом информирует Экономическая правда со ссылкой на Bloomberg.

Украина помогла залатать дыры на рынках труда от Праги до Варшавы, которые появились из-за возможности свободного передвижения по Европе для граждан восточноевропейских стран, а также привлекательных зарплат в богатых странах Западной Европы.

“У иностранных компаний нет выхода. Сначала они искали работников с большим опытом и дипломами. Теперь они берут всех. И тратят месяц на обучение, если нужно”, – говорят представители компаний, которые занимаются трудоустройством украинцев за рубежом.

Причины для украинских работников поехать очевидны. Дома они получают в среднем 7100 гривен в месяц, что равняется 265 долларам. В это время В Польше им предлагают 3500 злотых или 1046 долларов. Длительный конфликт с Россией, девальвация и устойчивая коррупция тоже становятся причинами для эмиграции.

В Польше 1,5 миллиона зарегистрированных гастарбайтеров из Украины, не исключено, что еще полмиллиона работают без регистрации. Чехия планирует в этом году удвоить квоты на украинских работников.

Официальные украинские данные говорят, что страна потеряла 7% трудоспособного населения с 2015 года. Эти цифры могут увеличиться из-за безвизового режима с ЕС.

Данные Международной организации по миграции говорят, что 12% украинцев нашли работу за границей или планируют это сделать. Долгосрочная картинка тоже тревожная: ООН считает, что население Украины сократится до 36,4 миллиона человек к 2050 году.

Польша, Словакия и Чехия разрешают украинцам трудоустраиваться временно, на несколько месяцев. Украинцы получили возможность без виз путешествовать по всей Европе, и это открыло путь для тех, кто хочет работать за рубежом легально и нелегально. Транспортные связи тоже улучшились.

Впрочем, привлекательность эмиграции может сократиться. Потому что средние зарплаты чернорабочих в Украине и в Польше примерно одинаковые. Компании подсчитывают, что большинство работников в конце концов возвращаются домой.