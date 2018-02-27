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В Украине упростили ввоз и регистрацию автомобилей

Растаможка машин
16:33 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: autocentre.ua

Новости Бизнеса: Верховная Рада проголосовала за упразднение двойного экологического контроля при растаможке машин.

За принятие в целом соответствующего законопроекта № 5470-д проголосовали 235 депутатов при минимально необходимых 226.

Таким образом парламент упразднил коллизию, которая содержится в законе "О некоторых вопросах ввоза на таможенную территорию Украины и регистрации транспортных средств", которым установлены ограничения на перемещение через таможенную границу Украины транспортных средств. Согласно закону, проверка соответствия транспортных средств экологическим нормам осуществляется дважды: таможнями ДФС при таможенном оформлении и территориальными органами по предоставлению сервисных услуг МВД при проведении государственной регистрации.

Парламент внес изменения в этот закон и предположил, что во время пропуска на таможенную территорию Украины транспортных средств сертификат подтверждения соответствия экологическим стандартам не будет требоваться. Зато такой сертификат нужно будет предоставить при таможенном оформлении для свободного обращения внутренней таможне.

Рада внесла изменения в правила въезда иностранцев в Украину

Кроме того, при обсуждении законопроекта председатель Комитета ВР по вопросам налоговой и таможенной политики Нина Южанина зачитала под стенограмму предложения о внесении изменений в закон "О некоторых вопросах ввоза на таможенную территорию Украины и регистрации транспортных средств", о том, что этот закон не распространяется на таможенное оформление автомобилей скорой медицинской помощи, передаются Украине в качестве гуманитарной помощи, но не соответствуют действующим экологическим стандартам.

"Поэтому именно в этой части мы говорим, что надо сделать исключение и дополнить статью 3-2 (закон) После слов" на постоянное место жительства в Украину "словами" а также на автомобили скорой медицинской помощи, транспортные средства специального назначения, передвижные медицинские клиники, признанные гуманитарной помощью ... которые вводятся с целью свободного обращения и классифицировать в следующих кодах ... ", - отметила она.

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Новости Бизнеса, ДФС, Нина Южанина, Таможенная граница Украины, Транспортные средства, Экологический контроль.
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