Кабмин обещает бороться с нелегальным импортом минудобрений из РФ

Правительство Украины намерено минимизировать нелегальный импорт в страну российских минеральных удобрений, в отношении которых в прошлом году были введены антидемпинговые пошлины, путем расширения перечней кодов продукции, к которой применяются ограничительные меры.

Об этом заявил первый вице-премьер-министр - министр экономического развития и торговли Степан Кубив на заседании правительства в среду.

"Мы понимаем, что срок истекает 18 апреля тех мер (антидемпинговых - ред.), которые мы применили. Коды мы будем менять, расширять, чтобы минимизировать поступление нелегальных удобрений", - сказал вице-премьер.

По его словам, российские удобрения могли нелегально поставляться с территории других стран СНГ. В свою очередь, премьер-министр Владимир Гройсман отметил, что будущее решение должно защитить национальных производителей и при этом не допустить монополизации рынка внутри страны.

Как сообщалось, Межведомственная комиссия по международной торговле в мае прошлого года приняла решение о возобновлении антидемпинговых пошлин на импорт в Украину некоторых азотных удобрений российского производства в рамках защиты собственного производителя и снижения зависимости украинских аграриев от поставок химпродукции.

В мае 2009 года Украина ввела сроком на 5 лет антидемпинговые пошлины на импорт аммиачной селитры из РФ в размере 11,91%, за исключением компаний "Дорогобуж" и "Минерально-химическая компания "Еврохим", которые сотрудничали с Министерством экономики. Для них пошлины были определены на уровне 9,76% и 10,78% соответственно.

В 2014 году Украина в рамках промежуточного пересмотра антидемпинговых мер относительно импорта аммиачной селитры из России приняла решение о повышении таможенной пошлины для российских поставщиков до 36,03%, продлив срок действия спецпошлин еще на 5 лет.