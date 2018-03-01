Глава ГФС намерен разобраться с начислением штрафа главе "Нафтогаза"

Исполняющий обязанности главы Государственной фискальной службы (ГФС) Мирослав Продан намерен разобраться в вопросе наличия оснований для решения о начислении штрафа главе НАК "Нафтогаз Украины" Андрею Коболеву.

"Получил информацию о том, что Энергетическая таможня якобы выставила постановление руководителю НАК "Нафтогаз Украины". Сейчас разберусь, соответствует ли это действительности, и каковы основания для такого решения", – написал он на своей Facebook-странице в четверг.

Как сообщалось, глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев на своей странице в соцсети Facebook написал, что ГФС пытается оштрафовать его на 8,3 млрд грн из-за отказа компании оформлять и оплачивать поставки "Газпрома" на неподконтрольные территории Донбасса.