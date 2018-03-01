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Глава ГФС намерен разобраться с начислением штрафа главе "Нафтогаза"

Мирослав Продан
17:15 Сегодня Телеграф
Фото: Фейсбук

Новости Бизнеса: Исполняющий обязанности главы Государственной фискальной службы Мирослав Продан разберется по поводу начисления штрафа главе НАК "Нафтогаз" Андрею Коболеву.

Исполняющий обязанности главы Государственной фискальной службы (ГФС) Мирослав Продан намерен разобраться в вопросе наличия оснований для решения о начислении штрафа главе НАК "Нафтогаз Украины" Андрею Коболеву.

"Получил информацию о том, что Энергетическая таможня якобы выставила постановление руководителю НАК "Нафтогаз Украины". Сейчас разберусь, соответствует ли это действительности, и каковы основания для такого решения", – написал он на своей Facebook-странице в четверг.

Фискальная служба оштрафовала Коболева

Как сообщалось, глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев на своей странице в соцсети Facebook написал, что ГФС пытается оштрафовать его на 8,3 млрд грн из-за отказа компании оформлять и оплачивать поставки "Газпрома" на неподконтрольные территории Донбасса.

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Все по теме:

Новости Бизнеса, Андрей Коболев, Глава НАК "Нафтогаз", И.о главы ГФС, Изучение, Мирослав Продан, Причины, Штраф.
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