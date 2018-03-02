Европа обеспокоена проблемами поставки газа из РФ в Украину

Европейская комиссия заявляет, что ситуация, которая сложилась в вопросе поставок российского газа в Украину, вызывает обеспокоенность, и призвала Украину и Россию немедленно найти решение.

Как сообщает собственный корреспондент, об этом говорится в заявлении вице-президента Европейской комиссии по энергетическим вопросам Мароша Шефчовича.

"По мнению комиссии, такая ситуация вызывает обеспокоенность не только в отношении прямых поставок природного газа в Украину, но, возможно, также по транзиту газа в ЕС. Поэтому комиссия призывает все заинтересованные стороны, компании и соответствующие министерства Украины и России найти немедленные решения в соответствии с решениями Стокгольмского арбитражного трибунала. Комиссия готова руководить трехсторонним процессом, который в прошлом уже оказался эффективным в спорных ситуациях", - говорится в заявлении.

С этой целью вице-президент призвал министров энергетики Украины и России оценить ситуацию и согласовать необходимые следующие шаги. "Важно, чтобы как Россия, так и Украина подтвердили свои позиции надежного поставщика и транзитера газа, как это и было в последние годы", - подчеркнул он.

Шефчович подтвердил, что украинские органы власти сообщили ЕК о своей озабоченности относительно возможной чрезвычайной ситуации в украинской газотранспортной системе. "Этот вопрос, по информации, которая сейчас доступна комиссии, базируется на трех элементах: постоянное низкое и разное давление для поставки газа из России в Украину для транзита в ЕС: это явление не ново и уже расследовалось ЕК и Европейской сетью операторов газотранспортной системы (ENTSOG) с "Нафтогазом" и "Газпромом" в прошлом году. Однако в нынешних обстоятельствах (низкие температуры, высокий внутренний спрос на газ, ожидаемый прямой импорт из России) низкое давление в системе транспортировки газа становится особенно проблематичным", - отмечают в ЕК.

Другим элементом названо отсутствие прямых поставок от "Газпрома" к "Нафтогазу": выглядит так, что "Нафтогазу" и "Газпрому" не удалось согласовать условия импорта природного газа, несмотря на решение Стокгольмского арбитражного трибунала, что привело к отказу в поставках природного газа даже заранее оплаченных "Нафтогазом" объемов.

В ЕК также отметили, что рост обратных потоков из ЕС в короткие сроки на данный момент является сложной задачей из-за жестких спотовых рынков (низкие температуры по всему ЕС) и трудности для технической перестройки потоков в рамках газотранспортной системы.

"Комиссия еще раз уточняет факты с Европейской сетью операторов системы передачи газа", - говорится в заявлении.