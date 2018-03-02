Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: "Газпром" расторгает все контракты с Украиной "Газпром" расторгает все контракты с Украиной
Новости: Климкин поддержал отмену "пресловутого" венгерского языкового закона Климкин поддержал отмену "пресловутого" венгерского языкового закона
Новости: Футбол. Где смотреть матчи 22-го тура чемпионата Украины Где смотреть матчи 22-го тура чемпионата Украины
Новости: Еврокомиссия готова быть посредником в газовом споре Еврокомиссия готова быть посредником в газовом споре
X

Европа обеспокоена проблемами поставки газа из РФ в Украину

Европейская комиссия
17:16 Сегодня Телеграф
УНИАН

Новости Бизнеса: В ЕК выразили обеспокоенность ситуацией с поставками российского газа в Украину.

Европейская комиссия заявляет, что ситуация, которая сложилась в вопросе поставок российского газа в Украину, вызывает обеспокоенность, и призвала Украину и Россию немедленно найти решение.

Как сообщает собственный корреспондент, об этом говорится в заявлении вице-президента Европейской комиссии по энергетическим вопросам Мароша Шефчовича.

"По мнению комиссии, такая ситуация вызывает обеспокоенность не только в отношении прямых поставок природного газа в Украину, но, возможно, также по транзиту газа в ЕС. Поэтому комиссия призывает все заинтересованные стороны, компании и соответствующие министерства Украины и России найти немедленные решения в соответствии с решениями Стокгольмского арбитражного трибунала. Комиссия готова руководить трехсторонним процессом, который в прошлом уже оказался эффективным в спорных ситуациях", - говорится в заявлении.

С этой целью вице-президент призвал министров энергетики Украины и России оценить ситуацию и согласовать необходимые следующие шаги. "Важно, чтобы как Россия, так и Украина подтвердили свои позиции надежного поставщика и транзитера газа, как это и было в последние годы", - подчеркнул он.

"Газпром" расторгает все контракты с Украиной
"Газпром" расторгает все контракты с Украиной Читать полностью

Шефчович подтвердил, что украинские органы власти сообщили ЕК о своей озабоченности относительно возможной чрезвычайной ситуации в украинской газотранспортной системе. "Этот вопрос, по информации, которая сейчас доступна комиссии, базируется на трех элементах: постоянное низкое и разное давление для поставки газа из России в Украину для транзита в ЕС: это явление не ново и уже расследовалось ЕК и Европейской сетью операторов газотранспортной системы (ENTSOG) с "Нафтогазом" и "Газпромом" в прошлом году. Однако в нынешних обстоятельствах (низкие температуры, высокий внутренний спрос на газ, ожидаемый прямой импорт из России) низкое давление в системе транспортировки газа становится особенно проблематичным", - отмечают в ЕК.

Другим элементом названо отсутствие прямых поставок от "Газпрома" к "Нафтогазу": выглядит так, что "Нафтогазу" и "Газпрому" не удалось согласовать условия импорта природного газа, несмотря на решение Стокгольмского арбитражного трибунала, что привело к отказу в поставках природного газа даже заранее оплаченных "Нафтогазом" объемов.

В ЕК также отметили, что рост обратных потоков из ЕС в короткие сроки на данный момент является сложной задачей из-за жестких спотовых рынков (низкие температуры по всему ЕС) и трудности для технической перестройки потоков в рамках газотранспортной системы.

"Комиссия еще раз уточняет факты с Европейской сетью операторов системы передачи газа", - говорится в заявлении.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Бизнеса, Газпром, Европейская комиссия, ЕК, Нафтогаз, Россия, Украина.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости экономики

Минюст инициирует увеличение суммы выплат алиментов Украинцам предлагают снизить температуру в помещениях "Газпром" продолжает нарушать обязательства перед Украиной

Последние новости

Жуткие снимки близнецов викторианской эпохи (Фото) Участники прошлогоднего скандала с "Оскара" снова будут объявлять победителей Примера. В ворота "Барселоны" впервые за 2 года назначили пенальти
Сегодня читают
01 Украину снова накроют снегопады
02 Известный физик нашел доказательства существования Бога
03 На Украину надвигается мощный шторм
04 В МИД Украины нашли рецепт примирения с Польшей
05 Витаминная бомба: полезный коктейль для похудения
Новости сегодня
17:55 Экс-игрок "Динамо" продолжит карьеру в Первой лиге
17:52 Эстония поддерживает сохранение санкций против РФ
17:51 Мощность Samsung Galaxy S9 испытали в тестах
17:44 В Европе от морозов погибло 55 человек
17:42 Мадрид против кандидата на пост главы Каталонии, сидящего в тюрьме
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Погода на выходные 3-4 марта: Украину снова накроют снегопады Украину снова накроют снегопады
Новости: Рева: После освобождения Донбасса пенсии будут выплачены Рева: После освобождения Донбасса пенсии будут выплачены
Новости: Украина внесла очередной платеж МВФ Украина внесла очередной платеж МВФ
Новости: "Голубая луна" 2018: правдивые факты о необычном явлении "Голубая луна" 2018: правдивые факты о необычном явлении
Добавить комментарий
0