Молдова и Украина обратились в ЕС о Северном потоке-2

Спикеры парламентов Украины и Молдовы подписали открытое письмо председателям парламентов европейских стран относительно опасности проекта Северный поток-2.

Об этом сообщается на сайте ВРУ.

"В этом письме дано оценку "Северному потоку -2" как фактору дестабилизации, подчеркнуто попытки повлиять со стороны руководства Российской Федерации на Европейские государства и ослабить наши государства. Как я и говорил, 10-11 марта это письмо будет подписано также спикерами Литвы и Польши... Это собственно тот случай, когда мы можем говорить одним голосом", - отметил председатель Верховной Рады Андрей Парубий во время визита в Молдову.

По его словам, спикеры Литвы и Польши присоединят свои подписи 11 марта в Вильнюсе, где у них будет двусторонняя встреча.

"Хотя формально "Северный поток - 2" представляется как коммерческий проект, фактически он является инструментом российской государственной политики. "Северный поток - 2" - это не диверсификация источников поставки газа, а углубление энергетической зависимости ЕС, особенно стран Центральной и Восточной Европы, от России, а следовательно, сохранение их уязвимости",- говорится в совместном письме.

Спикеры призвали европейские страны "ограничить возможность России осуществлять агрессивные действия и обеспечить чтобы эксплуатация "Северного потока 2" полностью соответствовала законодательству ЕС".