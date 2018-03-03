В "Нафтогазе" заявили об отсутствии проблем с газом в хранилищах

Украина располагает большими запасами природного газа в подземных хранилищах (более 10 млрд куб. м), а проблема для восполнения дефицита газа в газотранспортной системе, возникшего по вине российского "Газпрома", вызвана лишь тем, что эти хранилища имеют ограниченную пропускную способность по выдаче газа в ГТС.

Об этом в эфире одного из национальных телеканалов заявил главный коммерческий директор "Нафтогаза Украины" Юрий Витренко.

"Сейчас в наших хранилищах более 10 млрд куб. м. У нас вообще нет проблемы с газом в хранилищах. Проблема, которая у нас есть, - это сколько мы можем поднять газа в сутки. Это узкое место. Мы спокойно прошли бы март, даже если сейчас у нас оставалось бы в хранилищах 6 млрд куб. м", - сказал он.

Витренко добавил, что сделать такую систему подземных хранилищ, когда в какой-либо момент, при какой-либо погоде всегда можно отобрать сколько угодно газа, – очень дорогая инвестиция.

По его словам, от "Газпрома" ожидались поставки газа на март в объеме 500 млн куб. м.

Как сообщалось, после того, как "Газпром" проиграл судебную тяжбу с "Нафтогазом" в Стокгольмском арбитраже, согласно решению которого он должен выплатить украинской компании 2,56 млрд долл., российская компания сначала согласилась поставить в марте в Украину 0,5 млрд куб. м газа по ценам, которые определил арбитраж, однако потом резко отказалась выполнить свои контрактные обязательства и снизила давление газа на входе в украинскую ГТС на восточной границе до критического уровня 50,6 кг на кв. см. В "Нафтогазе" сообщили, что такие действия "Газпрома" являются невыполнением решения суда и именно они привели к возникновению дефицита газа в ГТС. Для его преодоления Кабмин ввел ограничения по потреблению газа внутри страны, а "Нафтогаз" в срочном порядке купил у польской компании PGNiG 60 млн куб. м голубого топлива.

По словам президента Петра Порошенко, благодаря действиям "Нафтогаза" и Кабмина Украина уверенно пройдет этот период без каких-либо чрезвычайных ситуаций.Также президент заявил, что "Газпром" заплатит "все до копейки", согласно решения Стокгольмского арбитража.

В 2018 год Украина вошла с крупнейшими по сравнению с началом пяти последних лет запасами газа в подземных хранилищах – 14,7 млрд куб. м газа.