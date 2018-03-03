Всем пенсионерам выдадут электронные удостоверения

В текущем году в Украине стартует процесс выдачи электронных пенсионных удостоверений всем категориям пенсионеров. Об этом сегодня в ходе публичного отчета правления Пенсионного фонда Украины (ПФУ) за 2017 год заявил глава правления Фонда Алексей Зарудный, передает ubr.ua.

"Кроме того Фондом планируется начать работу специальных терминалов для обслуживания пенсионеров по предоставлению пенсионных услуг", – сообщил глава ПФУ.

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Как ранее сообщалось, 1 марта Пенсионный фонд начал финансировать пенсии за март. В первый день финансирования из бюджета было направлено 562,2 миллиона гривен. Это составляет 2% от общей потребности в деньгах. Выплата пенсий через почтовые отделения и банки будет осуществляться с 4 по 25 марта. А Конституционный суд Украины признал неконституционным решение о налогообложении пенсий. С 27 февраля 2018 года соответствующие положения Налогового кодекса утратили свою силу.