Укрэнерго сообщила о рекордном потреблении электроэнергии из-за экономии газа

Объединенная энергосистема Украины прошла второй зимний пик потребления электроэнергии на уровне 23,5 тыс. МВт.

Об этом сообщает пресс-служба Укрэнерго в Facebook.

"Несмотря на календарную весну, на днях ОЭС Украины прошла второй зимний пик потребления – около 23500 МВт, что практически равно зафиксированному ранее летнему максимуму (23800 МВт)", – говорится в сообщении.

В компании отметили, что ситуация полностью контролируемая.

"В связи с тем, что базовая нагрузка АЭС больше, чем было в декабре и январе (текущая суммарная нагрузка энергоблоков составляет 11000 МВт), рост потребления, связанный со снижением температуры воздуха, не повлиял на стабильность работы энергосистемы. На тепловых электростанциях генерирующих компаний имеются резервные блоки, которые могут при необходимости быть включены в работу для покрытия пиков потребления", – сообщили в Укрэнерго.

Укрэнерго также отмечает, что ситуация, связанная со снижением давления газа в ГТС Украины на 20%, никак не повлияла на стабильность украинской энергосистемы.

"В соответствии с введенной по итогам заседания СНБО Украины кризисной ситуацией уровня чрезвычайной ситуации на рынке природного газа, были частично переведены на использование мазута вместо газа, киевские ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6, Харьковская ТЭЦ-5 и Кременчугская ТЭЦ. При этом нагрузка этих станций осталась неизменной, изменений в энергобалансе страны в связи с этим не произошло", – добавили в компании.