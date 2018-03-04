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В ЕК рассказали, как действия "Газпрома" повлияют на газоснабжение в ЕС

ГТС
17:48 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина

Новости Бизнеса: Действия "Газпрома" по расторжению контрактов с "Нафтогазом" не будут иметь непосредственных последствий для газоснабжения.

Еврокомиссия опубликовала в воскресенье заявление заместителя председателя ЕК по Энергетическому союзу Мароша Шефчовича о ситуации с газоснабжением ЕС и транзитом российского газа через Украину в связи с тяжбой Москвы и Киева.

В документе в целом повторяется уже изложенная в предыдущие дни позиция Еврокомиссии, в которой при описании ситуации делается вывод, что "выполняются все существующие обязательства по поставке и транзиту газа в ЕС".

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Вместе с тем, заявление дополнено уточнением, что объявленное "Газпромом" намерение расторгнуть свои контракты с "Нафтогазом" не будет иметь "непосредственных последствий".

"Что касается решения Стокгольмского арбитража, заместитель председателя Шефчович был проинформирован о том, что "Газпром" по-прежнему намерен прекратить свои контракты с "Нафтогазом". Однако эта процедура может занять некоторое время и не будет иметь непосредственных последствий для газовых потоков", - отмечается в заявлении.

В нем также говорится, что "министр энергетики России г-н Новак дал заверения в том, что транзит газа в государства-члены ЕС не находится под угрозой и остается надежным".

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Новости Бизнеса, Газпром, Еврокомиссия, ЕС, Нафтогаз, Поставки газа.
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