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Киев инициирует введение зоны свободной торговли с Вашингтоном

США и Украина
17:52 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: Твиттер

Новости Бизнеса: Украина будет добиваться введения зоны свободной торговли со США.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявляет, что Украина намерена добиваться введения зоны свободной торговли с Соединенными Штатами Америки.

Как передает корреспондент, об этом дипломат сказал в Киеве на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Финляндской Республики Тимо Сойни.

Так, Климкина спросили, рассматривает ли Украина возможность введения зеркальных мер, учитывая заявление президента США Дональда Трампа о введении пошлины на ввоз в США алюминия и стали.

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Министр отметил, что в мире такие намерения США активно обсуждаются. "Для нас это не является сюрпризом, поскольку мы понимаем, что администрация Соединенных Штатов изучала этот вопрос в течение достаточно длительного времени. Мы настроены на максимально конструктивный диалог с администрацией, и ведем его в контексте украинского экспорта", - заявил он.

"Мы уверены в чрезвычайном потенциале для развития нашего торгово-экономического сотрудничества, и одно из предложений, которое звучит в этом смысле, - это введение зоны свободной торговли с Соединенными Штатами, поскольку сейчас имеем ее с Канадой. Возникает логичный вопрос: а почему не с Соединенными Штатами?" – сказал Климкин.

"И это один из вопросов, который мы будем стараться очень детально обсуждать в рамках нашей комиссии по стратегическому партнерству, причем и на уровне подгрупп, и на политическом уровне", - заверил глава МИД Украины.

Он отметил чрезвычайный потенциал для торговых отношений Украины и США, но прежде всего в сферах услуг, инвестиций и высоких технологий (Hi-Tec). "Будущее ЗСТ - это для меня реально путь вперед", - заявил Климкин.

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Новости Бизнеса, Зона свободной торговли, Киев, Министр иностранных дел, Павел Климкин, США.
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