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"Нафтогаз" усилил охрану ГТС

ГТС
17:59 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: 112.ua

Новости Бизнеса: НАК "Нафтогаз Украины" в условиях кризиса отношений с "Газпромом" усилил охрану ГТС.

Силовые структуры по просьбе НАК "Нафтогаз Украины" взяли под усиленную охрану объекты газотранспортной системы (ГТС) Украины, сообщил главный коммерческий директор компании Юрий Витренко на пресс-конференции в Киеве в понедельник

"Мы это уже сделали (обратились к правоохранителям по вопросу охраны ГТС – ред.). Сейчас все объекты критической инфраструктуры усиленно охраняются, в том числе Национальной гвардией Украины", – сказал он.

Ю.Витренко напомнил ситуацию, имевшую место ранее в Туркменистане, когда во время конфликта с "Газпромом" произошли взрывы на туркменских газопроводах.

Как сообщалось, "Газпром" намерен разорвать контракты на транзит и поставку газа с "Нафтогазом Украины".

Российская компания продвигает строительство обходных маршрутов – "Северного потока-2" и "Турецкого потока".

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Все по теме:

Новости Бизнеса, Газпром, ГТС, Нафтогаз, Охрана ГТС, Северный поток-2, Юрий Витренко.
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