ЕС готов предоставить €20 миллионов строительство Go Highway

В Евросоюзе готовы предоставить €20 млн на строительство транспортного коридора Go Highway, однако в Укравтодоре ожидают большего.

Об этом рассказал и.о. главы Государственного агентства автомобильных дорог ("Укравтодор") Славомир Новак в интервью РБК-Украина.

"ЕС предложил предоставить нам уже в этом году небольшой грант в размере около 20 миллионов евро на строительство объезда Тернополя. Проект уже согласован. То есть первый шаг в рамках реализации проекта Gо Highway уже сделан. Но нам необходимо намного большее финансирование для этой дороги, и в Еврокомиссии это прекрасно понимают", - рассказал Новак.

По его словам, размер финансирования с европейской стороны этого транспортного коридора во многом зависит от политических договоренностей.

"Если бы Украина была членом Евросоюза, то ситуация была бы совершенно иной. Но сейчас этот вопрос находится в политической плоскости. Его решение зависит, во-первых, от лидеров Евросоюза и, во-вторых, от первых лиц Украины. Мы будем предлагать эту дорогу как всем известный знак европейской интеграции Украины. Я уверен, что Евросоюзу тоже необходимо показать, что есть определенный прогресс в европейской интеграции Украины", - пояснил и.о. главы Укравтодора.

Новак подчеркнул, что на данный момент по этому поводу уже проведены успешные переговоры с генеральным директором по вопросам мобильности и транспорта Еврокомиссии Хенриком Хололеем. «У нас есть полное взаимопонимание о важности этой дороги», - отметил Новак.

По его словам, другим вариантом финансирования могла бы стать разработка лидерами ЕС некой грантовой программы для строительства дорог в Украине.

"Это было бы самым лучшим вариантом. Но реально мы может рассчитывать при реализации проекта GО Highway только на дополнительный кредит от ЕБРР и ЕИБ. На реализацию проекта GО Highway необходим минимум один миллиард евро", - резюмировал он.