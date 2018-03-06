Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Президент Украины утвердил санкции против четырех банков Президент Украины утвердил санкции против четырех банков
Новости: "Газпром" обажовал решение Стокгольмского арбитража "Газпром" обажовал решение Стокгольмского арбитража
Новости: ПСЖ - "Реал": где смотреть онлайн ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов ПСЖ - "Реал": где смотреть матч Лиги чемпионов
Новости: Искусственный интеллект научили имитировать человеческий голос Искусственный интеллект научили имитировать человеческий голос
X

ЕС готов предоставить €20 миллионов строительство Go Highway

Евро
17:51 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: Твиттер

Новости Бизнеса: Также на строительство коридора Go Highway дополнительно будет выделено 4 млрд грн.

В Евросоюзе готовы предоставить €20 млн на строительство транспортного коридора Go Highway, однако в Укравтодоре ожидают большего.

Об этом рассказал и.о. главы Государственного агентства автомобильных дорог ("Укравтодор") Славомир Новак в интервью РБК-Украина.

"ЕС предложил предоставить нам уже в этом году небольшой грант в размере около 20 миллионов евро на строительство объезда Тернополя. Проект уже согласован. То есть первый шаг в рамках реализации проекта Gо Highway уже сделан. Но нам необходимо намного большее финансирование для этой дороги, и в Еврокомиссии это прекрасно понимают", - рассказал Новак.

По его словам, размер финансирования с европейской стороны этого транспортного коридора во многом зависит от политических договоренностей.

"Если бы Украина была членом Евросоюза, то ситуация была бы совершенно иной. Но сейчас этот вопрос находится в политической плоскости. Его решение зависит, во-первых, от лидеров Евросоюза и, во-вторых, от первых лиц Украины. Мы будем предлагать эту дорогу как всем известный знак европейской интеграции Украины. Я уверен, что Евросоюзу тоже необходимо показать, что есть определенный прогресс в европейской интеграции Украины", - пояснил и.о. главы Укравтодора.

Новак подчеркнул, что на данный момент по этому поводу уже проведены успешные переговоры с генеральным директором по вопросам мобильности и транспорта Еврокомиссии Хенриком Хололеем. «У нас есть полное взаимопонимание о важности этой дороги», - отметил Новак.

По его словам, другим вариантом финансирования могла бы стать разработка лидерами ЕС некой грантовой программы для строительства дорог в Украине.

"Это было бы самым лучшим вариантом. Но реально мы может рассчитывать при реализации проекта GО Highway только на дополнительный кредит от ЕБРР и ЕИБ. На реализацию проекта GО Highway необходим минимум один миллиард евро", - резюмировал он.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Бизнеса, GO Highway, Еврокомисия, Евросоюз, Укравтодор.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости экономики

Рева: Формула начисления пенсий не изменится "Нафтогаз" уже насчитал "Газпрому" $2,5 миллиона пени "Нафтогаз" усилил охрану ГТС

Последние новости

Ольга Фреймут похвасталась своими семейными снимками "Шахтер" и "Динамо" в числе самых бьющих команд Европы Самый роскошный спортзал в мире с абонементом за 32 тысячи долларов (Фото)
Сегодня читают
01 Свитолина стала чемпионкой выставочного турнира в Нью-Йорке
02 В Украине обнаружили "каменную могилу", которая может дать фору Египетским пирамидам
03 В Киеве показали крупнейшего кота страны
04 Киевляне могут остаться без горячей воды
05 Поздравления с 8 Марта: красивые открытки и душевные пожелания в стихах и прозе
Новости сегодня
19:15 Кендзера: "Динамо" остается в чемпионской гонке
19:09 Продюсер Саймон Кинберг переснимет фильм "Бегство Логана"
19:02 Собчак просит Украину разрешения посетить Крым
19:00 Посмейтесь от души: модный Aпокалипсис, который уже сейчас происходит в метро
18:59 Кубок Федерации по теннису: матч Канада - Украина пройдет в Монреале
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: В Украине насчитали 742 миллионера В Украине насчитали 742 миллионера
Новости: В Украине опубликован закон о приватизации Опубликован закон о приватизации
Новости: Резкое потепление: украинцев предупреждают о гололеде и сосульках Украинцев предупреждают о гололеде и сосульках
Новости: В Instagram появится новое обновление В Instagram появится новое обновление
Добавить комментарий
0