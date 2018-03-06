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"Газпром" обажовал решение Стокгольмского арбитража

"Газпром"
18:18 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина

Новости Бизнеса: "Газпром" подал апелляцию на решение Стокгольмского арбитража по делу о поставке газа, по транзитному контракту подаст до конца марта.

"Газпром" подал апелляцию на решение Стокгольмского арбитража по делу о поставке газа, по разбирательству о транзите апелляция будет подана до конца марта 2018 года, заявил журналистам зампред правления компании Александр Медведев.

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"Газпром" вчера также направил в "Нафтогаз Украины" уведомления о начале процедуры расторжения действующих контрактов на поставку и транзит газа. Мы действуем точно в соответствии с предусмотренной контрактами процедурой их расторжения", - заявил он.

В свою очередь в НАК "Нафтогаз Украины" сообщили, что апелляция может подаваться исключительно по процедурным моментам, а не по сути решения Стокгольмского арбитража.

"У "Газпрома" есть 90 дней на подачу апелляции по процедурным моментам. Решение арбитража в это время остается в силе. "Газпром", по-прежнему, должен "Нафтогазу" $2,56 млрд, на которые начисляется около $0,5 млн процентов ежедневно", - отметили в пресс-службе НАК.

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Новости Бизнеса, Александр Медведев, Газ, Газпром, Нафтогаз, Поставки газа, РФ, Украина.
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