Зеркаль: МИД будет искать зарубежные активы "Газпрома"

Министерство иностранных дел Украины дало задание украинским дипломатическим миссиям провести основательный анализ активов российского "Газпрома".

Об этом заявила заместитель главы МИД Елена Зеркаль в эфире "5-го канала".

"Мы уже дали задание нашим дипломатическим миссиям провести основательный анализ: обратиться ко всем реестрам, обратиться к всех открытых баз данных для того, чтобы узнать – где, что есть у "Газпрома", – сказала она.

Зеркаль отметила, что "Нафтогаз" также работает с юридическими компаниями-агентами, которые разбираются в вопросах ареста и конфискации активов.

Как сообщалось, 28 февраля Стокгольмский арбитраж обязал Газпром доплатить НАК "Нафтогаза Украины" 4,63 млрд долл. за недопоставку согласованных объемов газа для транзита. Однако с учетом ранее присужденной в пользу Газпрома по контракту на поставку арбитры сделали зачет встречных требований, по итогам которого Газпром обязан заплатить Нафтогазу 2,56 млрд долл.

Газпром после проигрыша в Стокгольмском арбитраже по иску Нафтогаза заявил о начале процедуры расторжения контрактов с украинской компанией на поставку и транзит газа.