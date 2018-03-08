Зеркаль: МИД будет искать зарубежные активы "Газпрома"
Новости Бизнеса: МИД поручил украинским дипмиссиям провести основательный анализ активов "Газпрома".
Министерство иностранных дел Украины дало задание украинским дипломатическим миссиям провести основательный анализ активов российского "Газпрома".
Об этом заявила заместитель главы МИД Елена Зеркаль в эфире "5-го канала".
"Мы уже дали задание нашим дипломатическим миссиям провести основательный анализ: обратиться ко всем реестрам, обратиться к всех открытых баз данных для того, чтобы узнать – где, что есть у "Газпрома", – сказала она.
Зеркаль отметила, что "Нафтогаз" также работает с юридическими компаниями-агентами, которые разбираются в вопросах ареста и конфискации активов.
Как сообщалось, 28 февраля Стокгольмский арбитраж обязал Газпром доплатить НАК "Нафтогаза Украины" 4,63 млрд долл. за недопоставку согласованных объемов газа для транзита. Однако с учетом ранее присужденной в пользу Газпрома по контракту на поставку арбитры сделали зачет встречных требований, по итогам которого Газпром обязан заплатить Нафтогазу 2,56 млрд долл.
Газпром после проигрыша в Стокгольмском арбитраже по иску Нафтогаза заявил о начале процедуры расторжения контрактов с украинской компанией на поставку и транзит газа.