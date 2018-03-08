Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Минэкономики: В Украине уменьшилась доля теневой экономики Минэкономики: В Украине уменьшилась доля теневой экономики
Новости: МВФ требует от Украины закона об Антикоррупционном суде МВФ требует от Украины закона об Антикоррупционном суде
Новости: Игуаин: У английских команд всегда дыры в защите Игуаин: У английских команд всегда дыры в защите
Новости: Поздравления с 8 Марта: красивые и романтичные поздравления в стихах Поздравления с 8 Марта: красивые и романтичные поздравления в стихах
X

Грузия готовится к нашествию мраморных клопов

Мраморный клоп
18:12 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: Facebook

Новости Бизнеса: В прошлом году мраморные клопы нанесли большой ущерб сельскому хозяйству Грузии.

В Грузии готовятся к полномасштабной борьбе с мраморными клопами (азиатские щитники), которая планируется с середины весны, чтобы максимально минимизировать ущерб, наносимый этими насекомыми-вредителями, чье массовое нашествие в прошлом году создало серьезные проблемы на западе страны. В рамках разработаной правительством стратегии в четверг в Тбилиси состоялся международный симпозиум "Мраморный клоп (Halyomorpha halys) - глобальный вызов, международный опыт и лучшие пути решения проблем", на котором ученые и специалисты из разных стран обменивались с грузинскими коллегами накопленным опытом борьбы с этим вредителем.

"В США мы уже почти 12 лет боремся с мраморными клопами, которые не только для нас, но и для всего мира стали большим вызовом", - заявил журналистам президент компании Trece Inc Билл Лингрен, находящийся на симпозиуме в составе группы американских специалистов. По его словам, для преодоления кризиса была разработана система феромонов, применялись ловушки, а до того осуществляли и химическую обработку, но затем поняли, что необходим комплексный подход к решению этой проблемы. "Одно время думали даже завезти биологического врага мраморного клопа, но получилось так, что он сам прилетел и распространился", - сказал Б. Лингрен. При этом он отметил, что масштабы распространения мраморного клопа в Грузии очень большие. Хотя, по оценке американского специалиста, "власти контролируют ситуацию и комплексно подходят к борьбе с этим вредителем". В свою очередь, руководитель Национального агентства продовольствия Грузии Зураб Чекурашвили отметил, что уже существующий в мире опыт борьбы с мраморными клопами поможет стране найти наиболее эффективные методы для решения этой проблемы.

Найденный новый вид паука, который плавает и ест жаб

"Знания и компетенция наших зарубежных коллег, и что главное, их практический опыт обнадеживает и убеждает нас в том, что мы на правильном пути", - сказал журналистам З.Чекурашвили. По его словам, запланированы действенные мероприятия, в том числе система фитосанитарного мониторинга на наличие вредителя в масштабах всей страны, а также использование биологических и химических препаратов, механических и других средств против мраморного клопа.

"Изучается также возможность использования естественного антагониста этих вредителей, над чем сейчас работает специально созданная научно-консультационная группа в сотрудничестве с международными экспертами", - заявил З.Чекурашвили.

Врачи рассказали, чем могут быть вредны мандарины
Врачи рассказали, чем могут быть вредны мандариныЧитать полностью

В прошлом году мраморные клопы нанесли большой ущерб сельскому хозяйству Грузии, уничтожив на больших площадях урожаи фундука (лесного ореха), кукурузы и фруктовых садов на западе страны и добрались до Тбилиси. Несмотря на принятые меры, в результате которых с помощью спецтехники, включая авиацию, химической обработке были подвергнуты более 100 тыс. гектаров сельхозугодий, распространение популяции вредителя остановить не удалось. Родиной мраморного клопа являются страны Юго-Восточной Азии, включая Китай, Японию, страны Корейского полуострова, Вьетнам. В Грузии они впервые появились в 2015 году.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Бизнеса, Halyomorpha halys, Борьба, Вредитель, Грузия, Мраморный клоп.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости экономики

ЕС угрожает США пошлинами на джинсы, бурбон и Харлеи В Украине замедлилась инфляция Транзит газа в ЕС увеличился на треть

Последние новости

Мораес: "Динамо" не уступает "Лацио" в плане техники Задержанных в Москве пикетчиц отпустили в честь 8 марта Как украинские звезды поздравили женщин с 8 марта
Сегодня читают
01 Киеву угрожает крупное наводнение
02 Эти признаки указывают на переизбыток токсинов в организме
03 Букмекеры назвали фаворита на пост главного тренера "Динамо"
04 Биатлон. Сегодня стартует этап Кубка мира в Контиолахти
05 Поздравление с 8 марта в смс, картинках и стихах
Новости сегодня
20:00 Принцесса Монако обручилась с известным кинопродюсером
19:53 Акция в поддержку Маркива прошла в Риме
19:45 В "Барселоне" боятся, что огромная клаусула в 700 млн не удержит Месси
19:39 США против покупки Турцией российских С-400
19:39 "Лацио" - "Динамо": последние новости перед матчем Лиги Европы
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: В Ужгороде на женский марш напали радикалы В Ужгороде на женский марш напали радикалы
Новости: Туман, гололед: украинцев предупредили об ухудшении погоды Украинцев предупредили об ухудшении погоды
Новости: В Кропивницком пытались похитить ящик цветов В Кропивницком пытались похитить ящик цветов
Новости: Диетологи назвали продукты, которые помогут женщинам сохранить красоту Диетологи назвали продукты, которые помогут женщинам сохранить красоту
Добавить комментарий
0