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Порошенко: Инвестиции в Украину выросли на 21%

Петр Порошенко
02:33 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: president.gov.ua

Новости Бизнеса: Общий объем инвестиций в украинские ИТ-компании в 2017 году составил 265 млн долларов.

Капитальные инвестиции в Украину в прошлом году выросли на 21% против 18% за 2016 год. Об этом сообщил президент Украины Петр Порошенко, ссылаясь на данные Государственной службы статистики.

"По данным Госстата, капитальные инвестиции в Украине за 2017 год выросли на 21% против 18% за 2016 год. Это - свидетельство веры инвесторов в Украину", - сказано на странице главы государства в Facebook вечером в субботу, 10 марта.

Порошенко также подчеркнул, что украинский IT-сектор демонстрирует значительный успех.

"По данным венчурного фонда AVentures Capital, общий объем инвестиций в украинские ИТ-компании в 2017 году составил 265 млн долларов, что в 3,3 раза выше показателя 2016 года", - отметил президент.

Ранее в Национальном банке Украины сообщили, что чистый приток прямых иностранных инвестиций в страну за прошлый год составил 2,3 млрд долларов.

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Новости Бизнеса, IТ-компании, Инвестиции, Инвестиции в Украину, Петр Порошенко.
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