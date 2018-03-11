Порошенко: Инвестиции в Украину выросли на 21%

Капитальные инвестиции в Украину в прошлом году выросли на 21% против 18% за 2016 год. Об этом сообщил президент Украины Петр Порошенко, ссылаясь на данные Государственной службы статистики.

"По данным Госстата, капитальные инвестиции в Украине за 2017 год выросли на 21% против 18% за 2016 год. Это - свидетельство веры инвесторов в Украину", - сказано на странице главы государства в Facebook вечером в субботу, 10 марта.

Український IT-сектор демонструє значний успіх - за даними венчурного фонду AVentures Capital загальний обсяг інвестицій в українські IТ-компанії в 2017 році склав $ 265 млн, що в 3,3 рази вище показника 2016 року.#InvestUkraine pic.twitter.com/HOQAPJaKh0 — Петро Порошенко (@poroshenko) 10 марта 2018 г.

Порошенко также подчеркнул, что украинский IT-сектор демонстрирует значительный успех.

"По данным венчурного фонда AVentures Capital, общий объем инвестиций в украинские ИТ-компании в 2017 году составил 265 млн долларов, что в 3,3 раза выше показателя 2016 года", - отметил президент.

Ранее в Национальном банке Украины сообщили, что чистый приток прямых иностранных инвестиций в страну за прошлый год составил 2,3 млрд долларов.