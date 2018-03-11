Украина за последние 7 лет утроила экспорт зерновых

Украина в прошлом году экспортировала на внешние рынки 41,8 миллиона тонн зерновых, что в три раза выше показателя 2010 года и на 4% больше, чем в 2016. Об этом сообщает ZN.ua

Как сообщил агентству заместитель директора Национального научного центра "Институт аграрной экономики", член-корреспондент НААН Николай Пугачев, в прошлом году был достигнут рекордный объем зарубежных поставок кукурузы – 19,4 миллиона тонн, что на 12,2% больше показателей 2016 года и в 4,8 раза – результатов 2010.

"Объемы экспорта пшеницы, хотя и превысили показатели 2010 года в 3,6 раза, остались почти на уровне 2016 года и составили в прошлом году 17,3 миллиона тонн. По сравнению с 2016 года заметно – в 1,6 раза – увеличился экспорт сорго зернового. Объемы его зарубежных поставок составили в прошлом году 148,3 тысячи тонн. Это почти в 4 раза превышает показатели 2010 года. Поставки ячменя за границу остались почти на уровне предыдущего года - 4,9 миллиона тонн. Объем экспорта ржи увеличился по сравнению с 2016 года более чем в 4 раза и составил в прошлом году 25 тысяч тонн", - подчеркнул эксперт.

Отметим, согласно прогнозам Министерства аграрной политики и продовольствия, экспорт зерновых из Украины в 2017/2018 маркетинговом году составит 41 миллион тонн.