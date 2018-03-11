Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Гройсман заявил, что Украина способна еще сократить потребление газа Гройсман заявил, что Украина способна еще сократить потребление газа
Новости: Могерини в Киеве представит новую коммуникационную кампанию Могерини в Киеве представит новую коммуникационную кампанию
Новости: Журавок во второй гонке подряд на подиуме этапа Кубка IBU Журавок во второй гонке подряд на подиуме этапа Кубка IBU
Новости: Женевский автосалон 2018: представлен самый быстрый внедорожник Range Rover Женевский автосалон 2018: представлен самый быстрый внедорожник Range Rover
X

Украина за последние 7 лет утроила экспорт зерновых

Пшеница
14:26 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: Твиттер

Новости Бизнеса: Объемы экспорта пшеницы в 2017 году составили 17,3 миллиона тонн, был достигнут рекордный объем зарубежных поставок кукурузы.

Украина в прошлом году экспортировала на внешние рынки 41,8 миллиона тонн зерновых, что в три раза выше показателя 2010 года и на 4% больше, чем в 2016. Об этом сообщает ZN.ua

Как сообщил агентству заместитель директора Национального научного центра "Институт аграрной экономики", член-корреспондент НААН Николай Пугачев, в прошлом году был достигнут рекордный объем зарубежных поставок кукурузы – 19,4 миллиона тонн, что на 12,2% больше показателей 2016 года и в 4,8 раза – результатов 2010.

"Объемы экспорта пшеницы, хотя и превысили показатели 2010 года в 3,6 раза, остались почти на уровне 2016 года и составили в прошлом году 17,3 миллиона тонн. По сравнению с 2016 года заметно – в 1,6 раза – увеличился экспорт сорго зернового. Объемы его зарубежных поставок составили в прошлом году 148,3 тысячи тонн. Это почти в 4 раза превышает показатели 2010 года. Поставки ячменя за границу остались почти на уровне предыдущего года - 4,9 миллиона тонн. Объем экспорта ржи увеличился по сравнению с 2016 года более чем в 4 раза и составил в прошлом году 25 тысяч тонн", - подчеркнул эксперт.

Цены в Украине на мясо в 2018 году продолжат расти

Отметим, согласно прогнозам Министерства аграрной политики и продовольствия, экспорт зерновых из Украины в 2017/2018 маркетинговом году составит 41 миллион тонн.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Бизнеса, Объем, Пшеница, Украина, Экспорт.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости экономики

Комиссия ЕС изучит обстоятельства газового кризиса в Украине Украинцы перестали гуглить криптовалюты Газ из США собирается конкурировать с российским

Последние новости

Джамала снялась в новой нежной фотосессии Нераскрытые заброшенные места Италии, от которых мурашки по коже (Фото) Сегодня Мбокани может вернуться на футбольное поле
Сегодня читают
01 Разгрузочная трехдневная диета для похудения
02 Вратарь принес победу своей команде на 96-й минуте матча (Видео)
03 Паралимпиада-2018: медальный зачет 11 марта
04 Надежды на обнаружение жизни на планете Proxima b обрушились
05 В Европе считают "раздутой" критику образовательного закона Украины
Новости сегодня
15:25 В Сети опубликовали видеоролик о развитие вселенной на протяжении 14 миллиардов лет (Видео)
15:13 Не стесняйтесь смеяться: забавные дети во взрослом теле
15:11 Роскошная жизнь наследницы малазийского миллиардера (Фото)
15:10 Войска Асада заблокировали повстанцев в трех городах
15:06 Фильм "Черная пантера" будут продвигать на Оскар 2019
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Волкер рассказал о готовности Украины и Грузии к вступлению в НАТО Волкер рассказал о готовности Украины и Грузии к вступлению в НАТО
Новости: В Китае депутаты разрешили председателю КНР править бессрочно В Китае депутаты разрешили главе КНР править бессрочно
Новости: В Британии могут принять аналог "закону Магнитского" В Британии могут принять аналог "закону Магнитского"
Новости: Медики объяснили, почему необходимо регулярно есть свеклу Медики объяснили, почему необходимо регулярно есть свеклу
Добавить комментарий
0