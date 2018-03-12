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Названы самые опасные для жизни отрасли экономики Украины

Добывающая промышленность
04:20 Сегодня Телеграф
Фото: Facebook

Новости Бизнеса: Наиболее травмоопасной отраслью экономики признана добывающая промышленность.

В 2017 году 4965 украинцев получили травмы на производстве. Из них 332 случая оказались смертельными. Об этом сообщили в исполнительной дирекции Фонда социального страхования Украины, передает UBR.ua.

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Хотя количество смертельно травмированных по сравнению с 2016 годом уменьшилось на 8,8% (32 случая), но общее количество несчастных случаев на производстве возросло на 4,2% (199 случаев).

Самые опасные профессии – это горнорабочий очистного забоя, водитель авто и проходчик. Наиболее травмоопасной отраслью экономики признана добывающая промышленность и разработка карьеров.

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Доля несчастных случаев здесь составляет 18,9% (за год были травмированы 936 человек, из них 31 – смертельно). Еще больше смертей происходит в сфере логистики и транспорта: количество травматических случаев 487,65 из них смертельных.

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При этом 74% пострадавших на производстве составляют мужчины (3674 человека) и 26% – женщины (1291 человек). С точки зрения возраста самыми уязвимыми оказались работники в возрасте от 50 до 59 лет (25,6% от общего количества).

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Новости Бизнеса, Деньги, Новости экономики, Опасность, Производственная травма, Профессия, Украина, Финансы, Экономика, Экономика Украины.
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