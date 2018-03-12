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Стало известно, сколько платят украинцам за час работы
07:17 Сегодня Телеграф
finance.ua
Фото: из открытых источников

Новости Бизнеса: Госстат привел актуальный цифры по часовой оплате труда в Украине.

В четвертом квартале 2017 года за час своей работы украинец получал порядка 53,4 гривны или чуть меньше двух долларов. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.

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Сообщается, что наиболее высокий уровень почасовой оплаты был зафиксирован в Киеве. В частности, в столице за час работы можно было получить 81,5 гривен, при этом самым низким уровнем оплаты отличилась Черниговская область – 42 гривны за час.

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Если сравнивать с другими странами, то в США за час работы можно получить в среднем 22 доллара (583 гривны). Этот показатель в 7 раз больше, нежели в украинской столице.

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Почасовая форма оплаты труда является основной формой в большинстве развитых стран. Сотрудники могут дополнительно подработать по окончанию основного 8-часового рабочего дня. Также данная форма оплаты является удобной для тех, кто желает работать неполный рабочий день.

 

 

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Новости Бизнеса, Бизнес, Госстат, Деньги, Зарплата, Новости экономики, Украина, Финансы, Экономика, Экономика Украины.
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