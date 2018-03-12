Президент подписал новый законопроект о валюте

Президент Украины Петр Порошенко на встрече с бизнесом подписал разработанный Национальным банком законопроект "О валюте".

"Если вы не против, я подпишу указанный законопроект и предложу его парламенту. Здесь надо больше подписей, но я сделаю это позже", – сказал он.

Он подчеркнул, что либерализация "пройдет не в один день".

Підписав і запропонував @verkhovna_rada законопроект «Про валюту», який розроблений за моїм проханням керівництвом НБУ, великою кількістю експертів. У ньому дозволено все, що прямо не заборонено. Це змінює логіку процесів. — Петро Порошенко (@poroshenko) 12 марта 2018 г.

"Необходима ее синхронизация с обеспечением финансовой стабильности. Но подчеркиваю, что нововведения бизнес и граждане почувствуют сразу после принятия закона. Будет отменен валютный контроль для операций ниже порогового уровня – менее 150 тыс. грн, отменен валютный надзор для более чем 40% операций от общего количества транзакций. Больше не нужна регистрация кредитов от нерезидентов. Убирается такое мучительное наказание, как приостановление внешней экономической деятельности. Инвестирование заграницу в рамках лимитов не будет запрашивать индивидуальных лицензий", – подчеркнул глава государства.

Напомним, Национальный совет реформ рассмотрел и одобрил разработанный Национальным банком Украины проект закона "О валюте" 2 марта. Новый законодательный акт предусматривает введение постепенной, последовательной и гибкой либерализации на валютном рынке Украины, свободное движение капитала и других валютных ценностей, а также ликвидирует такую меру воздействия, как остановка внешнеэкономической деятельности.