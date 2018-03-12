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Украинцы смогут проверить свой рабочий стаж через интернет

Рабочий стаж можно проверить через интернет
18:42 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: ukrafoto.com

Новости Бизнеса: Пенсионный фонд Украины запустил сайт, который позволит украинцам узнать свой рабочий стаж и проверить пенсионные начисления.

Инструкция о процессе регистрации размещена на сайте Пенсионного фонда. Для оффлайн регистрации на сайте нужно подать заявление в территориальные органы ПФУ, онлайн регистрация доступна по электронной цифровой подписи (ключом ЭПЦ). У каждого пользователя будет свой "Личный кабинет", в котором будет информация о взносах работодателя, об их размерах, а также можно будет узнать о специальном или льготном стаже.

На сайте также предусмотрен информационный раздел, где находятся контакты управлений ПФУ, графики их приема, информация об условиях выплат и перерасчетов пенсий, а также образцы бланков.

Напомним, Министерство социальной политики в рамках пенсионной реформы намерено внедрить законодательные изменения для того, чтобы при начислении пенсии роль стажа была весомее, чем роль заработной платы, тем самым повысив сумму пенсионных выплат для людей с большим трудовым стажем и небольшой зарплатой.

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Также готовятся законодательные изменения, по которым стаж будет определяться автоматически, а коэффициент - по желанию пенсионера.

Как сообщал ось, закон об общем пенсионном обеспечении Верховная Рада приняла 3 октября, он вступил в силу 11 октября 2017 года. Согласно закону, размер пенсии каждого гражданина Украины рассчитывается по новой формуле и зависит от страхового стажа, а также размера заработной платы во время трудового периода жизни.

Вице-премьер министр Украины Павел Розенко ранее заявлял, что накопительная пенсионная система будет введена в Украине с 2019 года и не будет предусматривать дополнительное налоговое давление на граждан и бизнес.

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Новости Бизнеса, Пенсионные начисления, Пенсионный фонд, Пенсия, ПФУ, Стаж.
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