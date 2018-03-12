Порошенко подписал важный закон для бизнеса: что изменится для украинцев

Президент Петр Порошенко подписал закон Украины "Об обществах с ограниченной и дополнительной ответственностью" во время встречи с представителями отечественного и иностранного бизнеса.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Порошенко отметил, что настоящий законодательный акт долгожданный, ведь до настоящего времени деятельность обществ с ограниченной и дополнительной ответственностью в Украине регулировалась законом о хозяйственных обществах, принятым ещё в 1991 году.

"И вот, на сегодняшний день парламент проголосовал. И уже прекращается такая юридическая форма, которая работала у нас с 1991 года", - отметил Порошенко. По его словам, новый закон касается большинства субъектов малого и среднего бизнеса и позволяет эффективно защитить участников таких обществ.

По словам Президента, новым законом вводятся современные принципы эффективного регулирования, создания и ведения бизнеса.

"Эти процедуры станут проще, понятнее. Закон должен обеспечить участникам общества комфортное правовое пространство для урегулирования своих отношений. Уменьшить риски захвата контроля за обществом, фактически уничтожить риски рейдерских атак. Снимаются ограничения относительно формирования уставного капитала, упрощается процедура регистрации, унаследования доли в уставном капитале общества, право получения кредита либо финансирования под залог доли общества, что облегчит привлечение дополнительных средств", - объяснил он.

"Становится невозможным исключение миноритарного участника за так называемое систематическое неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, что было изучено и «от зубов отскакивало" (использовалось - ред.) определенными рейдерами", - добавил также глава государства.

По мнению отдельных экспертов, принятие и подписание данного закона позволит значительно повысить позиции Украины в рейтинге Doing business, добавил Порошенко. "Я уже подчеркиваю, что мы за эти три года сделали чрезвычайно большой прогресс в рейтинге, занимая сейчас 76 позицию. Но я подчеркиваю, что мы не собираемся на этом останавливаться", - подчеркнул Президент.

Ожидается также, что закон позволит значительно улучшить бизнес-климат, будет содействовать привлечению прямых иностранных инвестиций, создаст предпосылки для создания новых и развития имеющихся предприятий. Увеличится надежность защиты прав собственности и будут обеспечены участники эффективными механизмами предупреждения и разрешения корпоративных конфликтов.

Документ совершенствует регулирование отношений, которые связаны с созданием, деятельностью и прекращением обществ с ограниченной и дополнительной ответственностью. Он также устраняет значительные изъяны, которые существуют в действующем законодательстве, и приведёт его в соответствие с нормами и концептуальными подходами, характерными для законодательных актов Европейского Союза и стран-членов ЕС.

Как сообщалось, Верховная Рада приняла закон о совершенствовании регулирования отношений, которые связаны с созданием, деятельностью и прекращением обществ с ограниченной и дополнительной ответственностью 6 февраля. За законопроект № 4666 "Об обществах с ограниченной и дополнительной ответственностью" в повторном втором чтении проголосовали 286 депутатов.